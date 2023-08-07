В АРМА передали 24 млн грн со счетов лица, связанного с российским олигархом Гинером и группой VS Energy

Сообщается, что с начала войны в Украине к этому лицу перешли украинские активы компаний и лиц, связанных с олигархом Евгением Гинером и группой компаний VS Energy.

На фото Евгений Гинер

Суд арестовал и передал в АРМА более 24 млн гривен на банковском счету гражданина Украины, связанного с деятельностью группы компаний VS Energy и российским олигархом Евгением Гинером. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Как стало известно, финансовые ресурсы были обнаружены в ходе расследования ГБР относительно деятельности преступной организации с участием граждан россии и правоохранителей и завладения злоумышленниками объектами критической энергетической инфраструктуры (облэнерго).

Установлено, что с начала войны к этому лицу перешли украинские активы компаний и лиц, связанных с олигархом Путина Евгением Гинером и группой компаний VS Energy. Это было сделано для того, чтобы скрыть российский след активов и сделать невозможным их арест. В отношении Гинера решением СНБО Украины были введены санкции.

В целом вышеупомянутый гражданин Украины совершил банковские операции на общую сумму более 96 миллионов гривен.

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