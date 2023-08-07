Правительство предлагает установить основания для невнесения данных в Реестр коррупционеров

Кабмин предлагает усовершенствовать порядок привлечения к ответственности в сфере декларирования

Если чиновник, нарушивший законодательство о декларировании, заплатит штраф в сумме, которую указало НАПК или Нацполиция, то его вносить в Реестр коррупционеров не будут. Это следует из короткой информации о новых законодательных инициативах Кабмина, которую опубликовал представитель КМУ в Верховной Раде.

На заседании Кабмина 7 августа одобрен законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях по усовершенствованию порядка привлечения к ответственности лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Как сообщил представитель Правительства в парламенте Тарас Мельничук, законопроект предлагает установить новый состав правонарушения, предусмотренного статьей 172-6 КоАП, а именно, нарушение порядка подачи декларации с достоверными сведениями, предусмотренного ч. 4 статьи 45 Закона «О предотвращении коррупции».

Также предусмотрено предоставление НАПК полномочий на рассмотрение дел об административных правонарушениях, предусмотренных частями 1, 2, 4, 5 статьи 172-6 КУоАП.

Кроме этого, проектом Закона предлагается определить особенности производства по делам по поводу решений, действий или бездействия субъектов властных полномочий по привлечению к административной ответственности и определить сроки хранения сведений в Едином государственном реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Кроме того, одобрен проект Закона о внесении изменений в статью 59 Закона «О предотвращении коррупции» об усовершенствовании порядка привлечения к ответственности лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления».

Им определят новые основания для внесения сведений о физических лицах, привлеченных к ответственности за административное правонарушение, связанное с коррупцией, в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, а именно, постановления НАПК, Национальной полиции о наложении административного взыскания, вступивших в законную силу и направленных для принудительного исполнения в порядке, определенном Законом «Об исполнительном производстве».

Также предусмотрено определение основания невнесения в Реестр коррупционеров сведений о физических лиц, привлеченных к ответственности за административное правонарушение, связанное с коррупцией, в случае уплаты штрафа, предусмотренного постановлением НАПК, Национальной полиции о наложении административного взыскания, в течение сроков, определенных частью первой статьи 307 КоАП.

Напомним, Верховная Рада приняла за основу законопроект 9534, которым для чиновников упростят декларирование объектов недвижимости, зарплаты и валютных счетов за рубежом.

Во-первых, судьям, депутатам, госслужащим не нужно будет подавать данные относительно существенных изменений в имущественном состоянии, если речь идет об их официальном вознаграждении/зарплате, которая превышает 134 200 грн. До войны эту информацию декларировали, в том числе и судьи Верховного Суда.

Во-вторых, можно будет не декларировать данные о владении или пользовании объектами недвижимости, которые стоят менее 134 200 грн (но как будет определяться реальная рыночная стоимость объекта и отсутствие занижения его стоимости пока неизвестно).

Автор: Наталья Мамченко

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