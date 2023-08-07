Уряд пропонує встановити підстави для невнесення даних до Реєстру корупціонерів

Кабмін пропонує удосконалити порядок притягнення до відповідальності у сфері декларування.

Якщо чиновник, який порушив законодавство про декларування, заплатить штраф у сумі, яку вказало НАЗК чи Нацполіція, то його вносити до Реєстру корупціонерів не будуть. Це випливає із короткої інформації про нові законодавчі ініціативи Кабміну, яку опублікував представник КМУ у Верховній Раді.

На засіданні Кабміну 7 серпня схвалено законопроект про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо удосконалення порядку притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Як повідомив представник Уряду в парламенті Тарас Мельничук, законопроектом пропонується встановити новий склад правопорушення, передбаченого статтею 172-6 КпАП, а саме, порушення порядку подання декларації з достовірними відомостями, передбаченого ч. 4 статті 45 Закону «Про запобігання корупції».

Також передбачено надання НАЗК повноважень на розгляд справ про адміністративні правопорушення, передбачені частинами 1, 2, 4, 5 статті 172-6 КУпАП.

Крім цього, проектом Закону пропонується визначити особливості провадження у справах з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень щодо притягнення до адміністративної відповідальності та окреслити строки зберігання відомостей у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.



Крім того схвалено проект Закону про внесення змін до статті 59 Закону «Про запобігання корупції» щодо удосконалення порядку притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування».

Ним визначать нові підстави для внесення відомостей про фізичних осіб, яких притягнуто до відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, а саме, постанови НАЗК, Національної поліції про накладення адміністративного стягнення, які набрали законної сили і надіслані для примусового виконання в порядку, визначеному Законом «Про виконавче провадження».

Також передбачено визначення підстави невнесення до Реєстру корупціонерів відомостей про фізичних осіб, яких притягнуто до відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, у разі сплати штрафу, передбаченого постановою НАЗК, Національної поліції про накладення адміністративного стягнення, протягом строків, визначених частиною першою статті 307 КпАП.

Нагадаємо, Верховна Рада схвалила за основу законопроект 9534, яким для чиновників спростять декларування об’єктів нерухомості, зарплати та валютних рахунків за кордоном.

По-перше, суддям, депутатам, держслужбовцям не треба буде подавати дані стосовно суттєвих змін у майновому стані, якщо йдеться про їх офіційну винагороду/зарплату, яка перевищує 134 200 грн. До війни цю інформацію декларували, зокрема й судді Верховного Суду.

По-друге, можна буде не декларувати дані про володіння чи користування об’єктами нерухомості, які коштують менше 134 200 грн (але як буде визначатися реальна ринкова вартість об’єкта і відсутність заниження його вартості, поки невідомо).

Автор: Наталя Мамченко

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