Податкова служба пояснює, як розрахувати ЄСВ, якщо працівник змінив статус інвалідності протягом місяця

07:54, 30 жовтня 2025
Якщо працівник подав належним чином завірений Витяг не з першого робочого дня місяця, обов’язок нараховувати єдиний внесок з мінімальної заробітної плати не виникає.
Податкова служба  у Черкаській області пояснює, як правильно нарахувати ЄСВ при зміні статусу інвалідності працівника протягом місяця.

Зазначається, що у статті 8 Закону України №2464-VI від 8 липня 2010 року зазначено, що для всіх платників, перелічених у статті 4 цього ж закону, розмір єдиного соціального внеску становить 22% від суми, на яку він нараховується.

Відповідно до пп. 6 п. 2 розд. ІІІ Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Мінфіну від 20.04.2015 №449 (далі – Інструкція №449), для платників єдиного внеску, визначених у п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону №2464 (роботодавці), якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної плати для кожної застрахованої особи, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та встановленої ставки єдиного внеску за умови перебування у трудових відносинах (несення військової служби) повний календарний місяць або відпрацювання всіх робочих днів звітного місяця, які передбачені правилами внутрішнього трудового розпорядку і графіками змінності згідно із законодавством.

Згідно з положеннями абзаців сьомого – восьмого пп. 5 п. 2 розд. ІІІ Інструкції №449 підтвердженням встановлення працівнику інвалідності для застосування єдиного внеску у розмірі 8,41 відс. є, належним чином засвідчений витяг із рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи щодо встановлення інвалідності (далі – Витяг), отриманий відповідно до постанови КМУ від 15.11.2024 №1338 «Деякі питання запровадження оцінювання повсякденного функціонування особи» (далі – Постанова №1338), або копія довідки до акту огляду медико-соціальною експертною комісією про встановлення групи інвалідності, яка видана до 1 січня 2025 року.

Нарахування єдиного внеску в розмірі 8,41 відс. здійснюється роботодавцем із дати отримання від працівника документів щодо встановлення інвалідності (але не раніше одержання роботодавцем належним чином засвідченого Витягу або копії довідки до акту огляду МСЕК (виданої до 1 січня 2025 року)) та проводиться протягом строку, встановленого Постановою №1338 (закінчується датою скасування інвалідності (датою повторного оцінювання) відповідно до Витягу або датою скасування інвалідності на підставі рішення МСЕК).

Отже, якщо працівник надав належним чином засвідчений Витяг не з першого робочого дня місяця, то вимога щодо нарахування єдиного внеску виходячи із розміру мінімальної заробітної плати не застосовується.

Роботодавець нараховує єдиний соціальний внесок із фактично нарахованого доходу працівника:

- до моменту отримання належно засвідченого Витягу — за ставкою 22%;

- починаючи з дати отримання такого Витягу — за ставкою 8,41%.

Стрічка новин

Блоги
Публікації
  • Ірина Шикеря
    Ірина Шикеря
