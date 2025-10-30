Практика судов
  1. В Украине

Налоговая служба объясняет, как рассчитать ЕСВ, если работник изменил статус инвалидности в течение месяца

07:54, 30 октября 2025
Если работник подал должным образом заверенную Выписка не с первого рабочего дня месяца, обязанность начислять единый взнос с минимальной заработной платы не возникает.
Налоговая служба объясняет, как рассчитать ЕСВ, если работник изменил статус инвалидности в течение месяца
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налоговая служба в Черкасской области разъясняет, как правильно начислять ЕСВ при изменении статуса инвалидности работника в течение месяца.

Отмечается, что в статье 8 Закона Украины №2464-VI от 8 июля 2010 года указано, что для всех плательщиков, перечисленных в статье 4 этого же закона, размер единого социального взноса составляет 22% от суммы, на которую он начисляется.

Согласно подпункту 6 пункта 2 раздела III Инструкции о порядке начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, утвержденной приказом Минфина от 20.04.2015 №449 (далее — Инструкция №449), для плательщиков единого взноса, определённых в пункте 1 части 1 статьи 4 Закона №2464 (работодатели), если база начисления единого взноса не превышает размера минимальной заработной платы для каждого застрахованного лица, установленной законом на месяц, за который получен доход, сумма единого взноса рассчитывается как произведение размера минимальной зарплаты, установленной законом на месяц, за который получен доход (прибыль), и установленной ставки единого взноса при условии нахождения в трудовых отношениях (прохождения военной службы) полный календарный месяц или отработки всех рабочих дней отчётного месяца, предусмотренных правилами внутреннего трудового распорядка и графиками сменности согласно законодательству.

Согласно положениям абзацев седьмого — восьмого подпункта 5 пункта 2 раздела III Инструкции №449, подтверждением установления инвалидности работнику для применения ставки единого взноса в размере 8,41% является надлежащим образом заверенная выписка из решения экспертной группы по оценке повседневного функционирования лица об установлении инвалидности (далее — Выписка), полученная в соответствии с постановлением КМУ от 15.11.2024 №1338 «Некоторые вопросы внедрения оценки повседневного функционирования лица» (далее — Постановление №1338), либо копия справки к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией о присвоении группы инвалидности (далее — МСЭК), выданной до 1 января 2025 года.

Начисление единого взноса по ставке 8,41% осуществляется работодателем с даты получения от работника документов, подтверждающих установление инвалидности (но не ранее получения работодателем надлежащим образом заверенной Выписки или копии справки к акту осмотра МСЭК (выданной до 1 января 2025 года)), и проводится в течение срока, установленного Постановлением №1338 (заканчивается датой отмены инвалидности (датой повторной оценки) согласно Выписке или датой отмены инвалидности на основании решения МСЭК).

Следовательно, если работник предоставил надлежащим образом заверенную Выписку не с первого рабочего дня месяца, то требование о начислении единого взноса исходя из размера минимальной зарплаты не применяется.

Работодатель начисляет единый социальный взнос с фактически начисленного дохода работника:

 -до момента получения надлежащим образом заверенной Выписки — по ставке 22%;

- начиная с даты получения такой Выписки — по ставке 8,41%.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая налоги инвалидность

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контролирующие органы привлекают украинцев к ответственности за нарушение кодекса, который отменен

После отмены Хозяйственного кодекса сложилась парадоксальная ситуация — протоколы продолжают составляться по недействующим нормам, а суды закрывают такие дела одно за другим.

Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

Верховная Рада поддержала изменения в Гражданский кодекс, которыми запретят обнародование сведений о госрегистрации оборонных предприятий

Запрет обнародовать данные о регистрации оборонных предприятий предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную норму.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Панченко
    Наталія Панченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Ірина Шикеря
    Ірина Шикеря
    суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області