Налоговая служба объясняет, как рассчитать ЕСВ, если работник изменил статус инвалидности в течение месяца

Если работник подал должным образом заверенную Выписка не с первого рабочего дня месяца, обязанность начислять единый взнос с минимальной заработной платы не возникает.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налоговая служба в Черкасской области разъясняет, как правильно начислять ЕСВ при изменении статуса инвалидности работника в течение месяца.

Отмечается, что в статье 8 Закона Украины №2464-VI от 8 июля 2010 года указано, что для всех плательщиков, перечисленных в статье 4 этого же закона, размер единого социального взноса составляет 22% от суммы, на которую он начисляется.

Согласно подпункту 6 пункта 2 раздела III Инструкции о порядке начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, утвержденной приказом Минфина от 20.04.2015 №449 (далее — Инструкция №449), для плательщиков единого взноса, определённых в пункте 1 части 1 статьи 4 Закона №2464 (работодатели), если база начисления единого взноса не превышает размера минимальной заработной платы для каждого застрахованного лица, установленной законом на месяц, за который получен доход, сумма единого взноса рассчитывается как произведение размера минимальной зарплаты, установленной законом на месяц, за который получен доход (прибыль), и установленной ставки единого взноса при условии нахождения в трудовых отношениях (прохождения военной службы) полный календарный месяц или отработки всех рабочих дней отчётного месяца, предусмотренных правилами внутреннего трудового распорядка и графиками сменности согласно законодательству.

Согласно положениям абзацев седьмого — восьмого подпункта 5 пункта 2 раздела III Инструкции №449, подтверждением установления инвалидности работнику для применения ставки единого взноса в размере 8,41% является надлежащим образом заверенная выписка из решения экспертной группы по оценке повседневного функционирования лица об установлении инвалидности (далее — Выписка), полученная в соответствии с постановлением КМУ от 15.11.2024 №1338 «Некоторые вопросы внедрения оценки повседневного функционирования лица» (далее — Постановление №1338), либо копия справки к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией о присвоении группы инвалидности (далее — МСЭК), выданной до 1 января 2025 года.

Начисление единого взноса по ставке 8,41% осуществляется работодателем с даты получения от работника документов, подтверждающих установление инвалидности (но не ранее получения работодателем надлежащим образом заверенной Выписки или копии справки к акту осмотра МСЭК (выданной до 1 января 2025 года)), и проводится в течение срока, установленного Постановлением №1338 (заканчивается датой отмены инвалидности (датой повторной оценки) согласно Выписке или датой отмены инвалидности на основании решения МСЭК).

Следовательно, если работник предоставил надлежащим образом заверенную Выписку не с первого рабочего дня месяца, то требование о начислении единого взноса исходя из размера минимальной зарплаты не применяется.

Работодатель начисляет единый социальный взнос с фактически начисленного дохода работника:

-до момента получения надлежащим образом заверенной Выписки — по ставке 22%;

- начиная с даты получения такой Выписки — по ставке 8,41%.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.