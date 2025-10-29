У передмісті Харкова три роки скидали побутове сміття: керівника КП судитимуть за 1,2 млн грн збитків довкіллю

Справу щодо сворення незаконного сміттєзвалища у Харківському районі скерували до суду.

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно директора комунального підприємства та двох водіїв, яких підозрюють у створенні незаконного сміттєзвалища в селищі Бабаї Харківського району. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

За версією слідства, з березня 2022 року по січень 2025 року троє працівників, попри вимоги чинного законодавства, систематично вивозили побутові відходи на несанкціоновану земельну ділянку, замість передбачених для цього полігонів. Земля, яку вони використовували для сміття, перебувала у постійному користуванні державного підприємства.

У результаті таких дій відбулося забруднення ґрунтів шкідливими речовинами, що призвело до екологічної шкоди на понад 1,2 мільйона гривень.

Обвинуваченим інкримінують порушення правил охорони земель та самовільне зайняття земельної ділянки, вчинене групою осіб.

