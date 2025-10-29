В пригороде Харькова три года сбрасывали бытовой мусор: руководителя КП будут судить за 1,2 млн грн ущерба окружающей среде

Дело о создании незаконной свалки в Харьковском районе направили в суд.

В суд направлен обвинительный акт в отношении директора коммунального предприятия и двух водителей, подозреваемых в создании незаконной свалки в поселке Бабаи Харьковского района. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

По версии следствия, с марта 2022 по январь 2025 трое работников, несмотря на требования действующего законодательства, систематически вывозили бытовые отходы на несанкционированный земельный участок, вместо предусмотренных для этого полигонов. Земля, которую они использовали для мусора, находилась в постоянном использовании государственного предприятия.

В результате таких действий произошло загрязнение почв вредными веществами, что привело к экологическому ущербу более чем на 1,2 миллиона гривен.

Обвиняемым инкриминируют нарушение правил охраны земель и самовольное занятие земельного участка, совершенное группой лиц.

