Податкова нагадує: кому обов’язково потрібно подати декларацію про майновий стан і доходи

Громадянам роз’яснили, у яких випадках подання декларації є обов’язковим, а коли її можна подати добровільно для отримання податкової знижки.

Головне управління ДПС у Житомирській області інформує громадян про основні випадки, коли потрібно подати податкову декларацію про майновий стан і доходи. Вимоги визначені розділом IV Податкового кодексу України.

Хто зобов’язаний подати декларацію

Обов’язок подати декларацію виникає у платників податку на доходи фізичних осіб у разі отримання:

доходів, які не були оподатковані під час нарахування чи виплати, але не звільнені від оподаткування;

доходів від осіб, які не є податковими агентами;

іноземних доходів;

прибутку від підприємницької діяльності (крім спрощеної системи);

доходів від незалежної професійної діяльності;

та в інших випадках, передбачених Податковим кодексом.

Також декларацію мають подати:

іноземці, які за результатами звітного року набули статусу резидента України — із зазначенням доходів як з українських, так і з іноземних джерел;

резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання — не пізніше ніж за 60 днів до виїзду.

Хто має право подати декларацію добровільно

Громадяни можуть подати декларацію з 1 січня по 31 грудня 2025 року для отримання податкової знижки за витратами, понесеними у 2024 році. Таке право передбачено пунктом 166.3 статті 166 ПКУ.

