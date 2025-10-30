Налоговая напоминает: кому обязательно нужно подать декларацию об имущественном состоянии и доходах

Главное управление ГНС в Житомирской области информирует граждан об основных случаях, когда необходимо подать налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах. Требования определены разделом IV Налогового кодекса Украины.
Кто обязан подать декларацию
Обязанность подать декларацию возникает у плательщиков налога на доходы физических лиц в случае получения:
Также декларацию обязаны подать:
иностранцы, которые по результатам отчетного года приобрели статус резидента Украины — с указанием доходов как из украинских, так и из иностранных источников;
резиденты, выезжающие за границу на постоянное место жительства — не позднее чем за 60 дней до выезда.
Кто имеет право подать декларацию добровольно
Граждане могут подать декларацию с 1 января по 31 декабря 2025 года для получения налоговой скидки по расходам, понесенным в 2024 году. Такое право предусмотрено пунктом 166.3 статьи 166 Налогового кодекса Украины.
