Налоговая напоминает: кому обязательно нужно подать декларацию об имущественном состоянии и доходах

Гражданам разъяснили, в каких случаях подача декларации является обязательной, а когда ее можно подать добровольно для получения налоговой скидки.

Главное управление ГНС в Житомирской области информирует граждан об основных случаях, когда необходимо подать налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах. Требования определены разделом IV Налогового кодекса Украины.

Кто обязан подать декларацию

Обязанность подать декларацию возникает у плательщиков налога на доходы физических лиц в случае получения:

доходов, которые не были обложены налогом при начислении или выплате, но не освобождены от налогообложения;

доходов от лиц, которые не являются налоговыми агентами;

иностранных доходов;

прибыли от предпринимательской деятельности (кроме упрощенной системы);

доходов от независимой профессиональной деятельности;

и в других случаях, предусмотренных Налоговым кодексом.

Также декларацию обязаны подать:

иностранцы, которые по результатам отчетного года приобрели статус резидента Украины — с указанием доходов как из украинских, так и из иностранных источников;

резиденты, выезжающие за границу на постоянное место жительства — не позднее чем за 60 дней до выезда.

Кто имеет право подать декларацию добровольно

Граждане могут подать декларацию с 1 января по 31 декабря 2025 года для получения налоговой скидки по расходам, понесенным в 2024 году. Такое право предусмотрено пунктом 166.3 статьи 166 Налогового кодекса Украины.

