Укренерго: по всій Україні діють аварійні відключення світла

Масована атака пошкодила енергетичну інфраструктуру, через що в більшості регіонів розпочалися аварійні відключення електроенергії.

Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру в більшості регіонів України введено аварійні відключення електроенергії. Про це повідомили в «Укренерго».

За даними компанії, відновлювальні роботи розпочнуться одразу після покращення безпекової ситуації.

«Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі», — йдеться у повідомленні.

В «Укренерго» також закликали громадян за наявності світла використовувати електроенергію ощадливо, щоб зменшити навантаження на систему.

