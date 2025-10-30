Укренерго: по всей Украине действуют аварийные отключения света

Массированная атака повредила энергетическую инфраструктуру, из-за чего в большинстве регионов начались аварийные отключения электроэнергии.

В результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру в большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщили в «Укренерго».

По данным компании, восстановительные работы начнутся сразу после улучшения ситуации с безопасностью.

«Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме», — говорится в сообщении.

В «Укренерго» также призвали граждан при наличии света использовать электроэнергию экономно, чтобы снизить нагрузку на систему.

