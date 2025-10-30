Практика судів
На Львівщині затримали чоловіків, які за гроші допомагали військовому виїхати в Європу

08:48, 30 жовтня 2025
Зловмисники організували схему незаконного переправлення військовослужбовця за кордон, отримавши за це 47 тисяч гривень і 11 тисяч доларів.
На Львівщині правоохоронці затримали трьох чоловіків, які організували канал незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків до країн Європи. Про це повідомляє поліція регіону.

За даними слідства, 31-річний мешканець Шептицького району разом із двома спільниками віком 31 та 48 років налагодили схему нелегального перетину державного кордону.

Зловмисники розробили детальний план втечі для військовослужбовця ЗСУ: допомогли йому залишити місце служби, дістатися до Львова, забезпечили проживання та планували перевезти до пункту перетину кордону в обхід блокпостів.

За цю «послугу» військовий заплатив фігурантам спочатку 47 тисяч гривень, а другим траншем – 11 тисяч доларів.

Після передачі коштів правоохоронці затримали організатора схеми та його поплічників в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України та ст.615 Кримінального процесуального кодексу України.

Фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.

