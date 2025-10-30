Во Львовской области задержали мужчин, которые за деньги помогали военнослужащему выехать в Европу

Злоумышленники организовали схему незаконного переправления военнослужащего за границу, получив за это 47 тысяч гривен и 11 тысяч долларов.

Во Львовской области правоохранители задержали трех мужчин, которые организовали канал незаконного переправления военнообязанных мужчин в страны Европы. Об этом сообщает полиция региона.

Согласно данным следствия, 31-летний житель Шептицкого района вместе с двумя сообщниками в возрасте 31 и 48 лет наладили схему нелегального пересечения государственной границы.

Злоумышленники разработали детальный план побега для военнослужащего ВСУ: помогли ему покинуть место службы, добраться до Львова, обеспечили проживание и планировали перевезти к пункту пересечения границы в обход блокпостов.

За эту «услугу» военнослужащий заплатил фигурантам сначала 47 тысяч гривен, а вторым траншем – 11 тысяч долларов.

После передачи средств правоохранители задержали организатора схемы и его сообщников в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины и ст.615 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Фигурантам сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.332 (Незаконное переправление лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается, вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения.

