Від прожиткового мінімуму планують відокремити понад 180 видів виплат — Улютін

17:17, 29 жовтня 2025
Денис Улютін заявив, що прожитковий мінімум має стати реальною соціальною гарантією.
Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін заявив, що прожитковий мінімум має стати реальною соціальною гарантією, адже зараз, за його словами, нині спостерігається значна різниця між законодавчо встановленим і фактичним рівнем прожиткового мінімуму.

«Прожитковий мінімум в Україні має стати реальною соціальною гарантією. Саме поступове відокремлення понад 180 різних виплат від прожиткового мінімуму буде одним з основних елементів цього процесу», — зазначив міністр.

Окрім того, вказує Улютін, планується оновлення методології розрахунку прожиткового мінімуму. Мінсоцполітики розробляє варіанти переходу на нормативно-структурний метод, який враховує індивідуальні потреби людини та містить як продовольчу, так і непродовольчий компонент. 

Заступниця голови Офісу Ради Європи в Україні Хільде Хауг підкреслила, що питання прожиткового мінімуму лежить в основі соціальної справедливості та людської гідності. Для Ради Європи воно безпосередньо пов’язане зі стандартами, закріпленими Європейською соціальною хартією. Ратифікувавши статтю 30 Хартії, Україна взяла на себе зобов’язання дотримуватися цих стандартів та забезпечувати захист від бідності та соціального виключення як у законодавстві, так і на практиці.

У Мінсоцполітики кажуть, що у Верховній Раді вже розглядаються законопроєкти, які передбачають відв’язування прожиткового мінімуму від окладів і штрафів. Це, за словами міністра, створить основу для поступового підвищення мінімуму та повернення йому справжнього значення як соціального орієнтира.

Зауважимо, що у Мінсоцполітики оголосили про підготовку масштабного перезапуску системи соціальної політики. Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України розпочало роботу над концепцією «нового соціального договору» — моделі взаємної відповідальності держави, громадян і бізнесу, яка має замінити нинішню систему пільг та виплат.

За словами міністра Дениса Улютіна, нинішня структура соціальної підтримки є надмірно складною та неефективною: велика кількість різних допомог і пільг призвела до перевантаження державного бюджету, водночас виявилася неефективною.

Водночас Денис Улютін заявив, що питання запровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи в Україні поки що є передчасним, оскільки фінансовий ринок не готовий ефективно інвестувати такі кошти.

Він також додав, що уряд нині зосереджений на вдосконаленні солідарної системи пенсійного забезпечення та поступовому переході до моделі професійних пенсій.

