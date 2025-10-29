Практика судов
От прожиточного минимума планируют отделить более 180 видов выплат — Улютин

17:17, 29 октября 2025
Денис Улютин заявил, что прожиточный минимум должен стать реальной социальной гарантией.
Министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин заявил, что прожиточный минимум должен стать реальной социальной гарантией, ведь сейчас, по его словам, сейчас наблюдается значительная разница между законодательно установленным и фактическим уровнем прожиточного минимума.

«Прожиточный минимум в Украине должен стать реальной социальной гарантией. Именно постепенное отделение более 180 различных выплат от прожиточного минимума станет одним из основных элементов этого процесса», — отметил министр.

Кроме того, отметил Улютин, планируется обновление методологии расчета прожиточного минимума. Минсоцполитики разрабатывает варианты перехода на нормативно-структурный метод, который учитывает индивидуальные потребности человека и включает как продовольственный, так и непродовольственный компонент.

Заместитель главы Офиса Совета Европы в Украине Хильде Хауг подчеркнула, что вопрос прожиточного минимума лежит в основе социальной справедливости и человеческого достоинства. Для Совета Европы он напрямую связан со стандартами, закрепленными Европейской социальной хартией. Ратифицировав статью 30 Хартии, Украина взяла на себя обязательство соблюдать эти стандарты и обеспечивать защиту от бедности и социального исключения как в законодательстве, так и на практике.

В Минсоцполитики отмечают, что в Верховной Раде уже рассматриваются законопроекты, предусматривающие отвязку прожиточного минимума от окладов и штрафов. Это, по словам министра, создаст основу для постепенного повышения минимума и возвращения ему подлинного значения как социального ориентира.

Отметим, что в Минсоцполитики объявили о подготовке масштабного перезапуска системы социальной политики. Министерство социальной политики, семьи и единства Украины начало работу над концепцией «нового социального договора» — модели взаимной ответственности государства, граждан и бизнеса, которая должна заменить нынешнюю систему льгот и выплат.

По словам министра Дениса Улютіна, нынешняя структура социальной поддержки является чрезмерно сложной и неэффективной: большое количество различных пособий и льгот привело к перегрузке государственного бюджета, при этом оказалась неэффективной.

В то же время Денис Улютин заявил, что вопрос внедрения обязательной накопительной пенсионной системы в Украине пока является преждевременным, поскольку финансовый рынок не готов эффективно инвестировать такие средства.

Он также добавил, что правительство сейчас сосредоточено на совершенствовании солидарной системы пенсионного обеспечения и постепенном переходе к модели профессиональных пенсий.

