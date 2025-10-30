Вища рада правосуддя рекомендувала призначити вісьмох суддів до апеляційних судів – імена

ВРП внесе подання Президенту про призначення вісьмох суддів до апеляційних судів.

Вища рада правосуддя 29 жовтня ухвалила рішення внести Президентові України подання про призначення вісьмох суддів на посади в апеляційні суди.

Зокрема, ВРП рекомендувала призначити:

Ганну Казанчук , Дмитра Терлецького та Вікторію Голуб — суддями П’ятого апеляційного адміністративного суду;

, та — суддями П’ятого апеляційного адміністративного суду; Марину Щербаченко — суддею Сумського апеляційного суду;

— суддею Сумського апеляційного суду; Тараса Рима та Ніну Степанюк — суддями Західного апеляційного господарського суду;

та — суддями Західного апеляційного господарського суду; Сергія Жельне — суддею Східного апеляційного господарського суду;

— суддею Східного апеляційного господарського суду; Оксану Кучеренко — суддею Центрального апеляційного господарського суду.

Раніше заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра повідомила, що минулого року Президентом було підписано понад 500 указів про призначення суддів, а цього року — близько 50. Наразі в Офісі Президента залишається лише кілька подань Вищої ради правосуддя, які очікують на відповідні укази.

«Протягом року те, що входить до повноважень Президента, не гальмувалося: призначення суддів відбувалися за поданнями ВРП після рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів», — наголосила Мудра.

Нагадаємо, що Вища рада правосуддя 21 жовтня, після тривалої перерви, відновила розгляд рекомендацій ВККС про призначення на посади суддів переможців відповідних конкурсів.

Зокрема, наразі Вища рада правосуддя розглядає рекомендації стосовно переможців конкурсу, до яких немає суттєвих претензій.

