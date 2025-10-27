В Офісі Президента заявили, що процес призначення суддів в Україні не блокується

Заступниця керівника ОП Ірина Мудра заявила, що за минулий рік Президент підписав понад 500 указів про призначення суддів.

Фото: Цензор.НЕТ

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Питання заповнення вакансій у судах не затримується на рівні глави держави — про це заявила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра під час презентації ключових висновків із Тіньового звіту щодо правосуддя та юстиції, підготовленого коаліцією громадських організацій.

За її словами, які цитує Інтерфакс-Україна, минулого року Президентом було підписано понад 500 указів про призначення суддів, а цього року — близько 50. Наразі в Офісі Президента залишається лише кілька подань Вищої ради правосуддя, які очікують на відповідні укази.

«Протягом року те, що входить до повноважень Президента, не гальмувалося: призначення суддів відбувалися за поданнями ВРП після рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів», — наголосила Мудра.

Вона також повідомила, що нещодавно було призначено двох членів Вищої ради правосуддя за квотою Президента та двох суддів Конституційного суду. Залишилася одна вакантна посада від Президента, і найближчим часом буде оголошено конкурс для її заповнення.

«В цьому напрямку ми реагуємо миттєво і поповнюємо суддівський корпус», — підсумувала Ірина Мудра.

Нагадаємо, що Вища рада правосуддя 21 жовтня, після тривалої перерви, відновила розгляд рекомендацій ВККС про призначення на посади суддів переможців відповідних конкурсів.

Зокрема, наразі Вища рада правосуддя розглядає рекомендації стосовно переможців конкурсу, до яких немає суттєвих претензій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.