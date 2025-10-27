Практика судів
  1. В Україні

В Офісі Президента заявили, що процес призначення суддів в Україні не блокується

07:45, 27 жовтня 2025
Заступниця керівника ОП Ірина Мудра заявила, що за минулий рік Президент підписав понад 500 указів про призначення суддів.
В Офісі Президента заявили, що процес призначення суддів в Україні не блокується
Фото: Цензор.НЕТ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Питання заповнення вакансій у судах не затримується на рівні глави держави — про це заявила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра під час презентації ключових висновків із Тіньового звіту щодо правосуддя та юстиції, підготовленого коаліцією громадських організацій.

За її словами, які цитує Інтерфакс-Україна, минулого року Президентом було підписано понад 500 указів про призначення суддів, а цього року — близько 50. Наразі в Офісі Президента залишається лише кілька подань Вищої ради правосуддя, які очікують на відповідні укази.

«Протягом року те, що входить до повноважень Президента, не гальмувалося: призначення суддів відбувалися за поданнями ВРП після рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів», — наголосила Мудра.

Вона також повідомила, що нещодавно було призначено двох членів Вищої ради правосуддя за квотою Президента та двох суддів Конституційного суду. Залишилася одна вакантна посада від Президента, і найближчим часом буде оголошено конкурс для її заповнення.

«В цьому напрямку ми реагуємо миттєво і поповнюємо суддівський корпус», — підсумувала Ірина Мудра.

Нагадаємо, що Вища рада правосуддя 21 жовтня, після тривалої перервивідновила розгляд рекомендацій ВККС про призначення на посади суддів переможців відповідних конкурсів.

Зокрема, наразі Вища рада правосуддя розглядає рекомендації стосовно переможців конкурсу, до яких немає суттєвих претензій. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суддя ВККС указ призначення ВРП Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

Свідку у справі детектива НАБУ Магамедрасулова готують підозру за лжесвідчення у суді

Юсуфу Мамешеву, який проходить свідком у провадженні проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готують повідомлення про підозру у наданні завідомо неправдивих показань у суді — джерела.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Глазько
    Сергій Глазько
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Роман Ігнатов
    Роман Ігнатов
    суддя Київського апеляційного суду