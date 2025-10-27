В Офисе Президента заявили, что процесс назначения судей в Украине не блокируется

Заместитель руководителя ОП Ирина Мудра заявила, что за прошлый год Президент подписал более 500 указов о назначении судей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вопрос заполнения вакансий в судах не задерживается на уровне главы государства — об этом заявила заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудра во время презентации ключевых выводов из Теневого отчета по вопросам правосудия и юстиции, подготовленного коалицией общественных организаций.

По ее словам, которые цитирует «Интерфакс-Украина», в прошлом году Президентом было подписано более 500 указов о назначении судей, а в этом году — около 50. В настоящее время в Офисе Президента остаются лишь несколько представлений Высшего совета правосудия, которые ожидают соответствующих указов.

«В течение года все, что входило в полномочия Президента, не тормозилось: назначения судей происходили по представлениям ВСП после рекомендаций Высшей квалификационной комиссии судей», — подчеркнула Мудра.

Она также сообщила, что недавно были назначены два члена Высшего совета правосудия по квоте Президента и два судьи Конституционного суда. Осталась одна вакантная должность от Президента, и в ближайшее время будет объявлен конкурс для ее заполнения.

«В этом направлении мы реагируем оперативно и пополняем судейский корпус», — подытожила Ирина Мудра.

Напомним, что Высший совет правосудия 21 октября, после длительного перерыва, возобновил рассмотрение рекомендаций ВККС о назначении на должности судей победителей соответствующих конкурсов.

В частности, в настоящее время Высший совет правосудия рассматривает рекомендации в отношении победителей конкурса, к которым нет существенных претензий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.