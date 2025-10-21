Апелляционные административные и хозяйственные суды получат еще трех судей – известны фамилии

Высший совет правосудия возобновил рассмотрение рекомендаций ВККС после перерыва.

Источник фото: ВСП

Высший совет правосудия 21 октября 2025 года, после длительного перерыва, возобновил рассмотрение рекомендаций ВККС о назначении на должности судей победителей соответствующих конкурсов.

В настоящее время Высший совет правосудия рассматривает рекомендации относительно победителей конкурса, к которым нет существенных претензий.

Таким образом, 21 октября Совет правосудия внес Президенту представления относительно следующих кандидатов:

1. ИВАНЧУК Светлана Владимировна – судья Хозяйственного суда Львовской области.

Кандидат победила в конкурсе на должность судьи Западного апелляционного хозяйственного суда (г. Львов).

К Светлане Иванчук вопросы возникли в связи с тем, что рекомендации для участия в конкурсе судье предоставили уже бывшие председатели Хозяйственного суда Львовской области Михаил Юркевич и Василий Артимович – фигуранты громкого коррупционного дела, коснувшегося Хозяйственного суда Львовской области и Западного апелляционного хозяйственного суда. Михаил Юркевич сейчас является судьей в отставке, а Василия Артимовича дисциплинарная палата ВСП 15 октября временно отстранила от осуществления правосудия.

«Мы работали как коллеги. Они занимали административные должности и могли давать соответствующие характеристики», – коротко сообщила Светлана Иванчук.

А на вопрос, что является причиной коррупции в судебной власти, Светлана Иванчук отметила, что «причины коррупции индивидуальны».

«Я такого поведения не допускаю. У меня положительная репутация», – рассказала судья.

«За» внесение представления Президенту проголосовали все 17 присутствующих членов ВСП.

2. СЛОБОДОНЮК Михаил Васильевич – судья Винницкого окружного административного суда.

Кандидат победил в конкурсе на должность судьи Седьмого апелляционного административного суда (г. Винница).

Большинство вопросов к судье касалось причин, почему он избрал для карьеры именно административную юрисдикцию, а также его опыта участия в конкурсе на должности судей апелляционных судов.

Михаил Слободонюк рассказал, что конкурсные процедуры имели некоторые недостатки, о которых можно узнать из решений Верховного Суда в пользу участников конкурса.

Вместе с тем, судья отметил, что конкурс был масштабным и утомительным для его участников.

Внесение представления Президенту относительно Михаила Слободонюка поддержали 17 членов ВСП.

3. СОПЬЯНЕНКО Оксана Юрьевна – судья Хозяйственного суда Сумской области.

Кандидат победила в конкурсе на должность судьи Центрального апелляционного хозяйственного суда (г. Днепр).

Большинство вопросов к Оксане Сопьяненко возникли в связи с информацией, изложенной в негативном заключении Общественного совета добропорядочности. Это вопросы о кредите и приобретенном судьей и ее близкими лицами имуществе.

«За» внесение представления относительно кандидатки Президенту, проголосовали все 16 присутствующих при рассмотрении рекомендации членов ВСП.

Напомним, 15 августа ВККС определила список 42 победителей конкурса на должности судей апелляционных административных судов, а также список 55 победителей конкурса на должности судей апелляционных хозяйственных судов.

16 сентября ВСП внесла Президенту первое представление о назначении судьи апелляционного административного суда, а еще один кандидат получил отказ во внесении представления.

