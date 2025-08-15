Члени Вищої ради правосуддя, родичі членів ВККС та ВРП стануть суддями Північного апеляційного господарського суду – хто став переможцем конкурсу в апеляційні господарські суди, список

Рекомендації для призначення на посади суддів апеляційних господарських судів отримали 55 переможців конкурсу.

Вища кваліфікаційна комісія суддів 15 серпня 2025 року внесла на розгляд Вищої ради правосуддя рекомендації про призначення на посади суддів апеляційних господарських судів 55 переможців конкурсу на 58 посад суддів апеляційних господарських судів.

Всього, нагадаємо, успішно подолали етап співбесід 60 кандидатів на посади суддів апеляційних господарських судів – 44 судді, 8 адвокатів, 5 науковців-правників, 1 прокурор, 1 працівник апарату Верховного Суду та 1 помічник народного депутата.

Однак 15 серпня відмовилися від обрання посад суддів одразу 3 претендента:

ІЩУК Сергій Іванович – професор кафедри теорії та історії держави і права Навчально-наукового інституту права ім. І. Малиновського Національного університету «Острозька академія».

МАЗОВІТА Андрій Богданович – суддя Господарського суду Львівської області.

БЕРЕЖНЮК Віта В’ячеславівна – суддя Господарського суду Рівненської області.

Ще один кандидат, адвокат Костянтин ТКАЧЕНКО (№ 32 у рейтингу), подав заяву до Північного апеляційного господарського суду, хоча на момент подання ним заяви усі вакансії у столичному апеляційному господарському суді вже були «розібрані» іншими кандидатами, які набрали більш високі бали.

«Я гідний працювати саме в цьому суді», - пояснив свої дії Костянтин Ткаченко та додав, що якщо його заява не буде врахована, то він не буде претендувати на будь-яку іншу посаду судді.

«Нехай моє місце в суді достанеться комусь іншому», - повідомив Костянтин Ткаченко.

Також суддя Господарського суду міста Києва Ганна БОНДАРЕНКО-ЛЕГКИХ не з’явилася на процедуру обрання посад в судах, ймовірно, через відсутність навіть теоретичної можливості потрапити до складу Північного апеляційного господарського суду з огляду на отриманий під час конкурсу загальний бал.

Що стосується процедури обрання вакантних посад, то найбільш популярними стали вакансії у Північному апеляційному господарському суді (м. Київ), Західному апеляційному господарському суді (м. Львів) та Південно-західному апеляційному господарському суді (м. Одеса).

З балами, отриманими претендентами за підсумками конкурсу, можна ознайомитися за посиланням.

Хто стане суддями Північного апеляційного господарського суду

Як вже розповідала «Судово-юридична газета», за підсумками конкурсу на посади суддів апеляційних господарських судів просто феноменальні результати продемонстрували «VIP-учасники» конкурсу.

Це члени Вищої ради правосуддя Микола Мороз та Юлія Бокова, дружина члена ВККС Романа Сабодаша Юлія Амірова, родич члена ВККС Руслана Мельника Сергій Масловський та дружина екс-заступника голови Вищої ради правосуддя, члена ВРП Дмитра Лук’янова Ганна Пономарьова.

Всі вони отримали високі і дуже високі бали, які дозволили їм обрати посади суддів у столичному Північному апеляційному господарському суді.

Загальний список правників, які тепер мають поповнити Північний апеляційний господарський суд, виглядає наступним чином:

МОРОЗ Микола Володимирович – член Вищої ради правосуддя.

КОЛЕСНИК Роман Миколайович – суддя Господарського суду Київської області.

МАСЛОВСЬКИЙ Сергій Володимирович – суддя Господарського суду Луганської області.

БОКОВА Юлія Валеріївна – член Вищої ради правосуддя.

АМІРОВА Юлія Валентинівна – адвокат.

БЕСТАЧЕНКО Олена Леонідівна – суддя Господарського суду Кіровоградської області.

ПОНОМАРЬОВА Ганна Павлівна – доцент кафедри теорії та історії права Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого.

ЧАПЛЯН Сергій Євгенович – прокурор Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора.

СКОВОРОДІНА Олена Миколаївна – суддя Господарського суду Донецької області.

ШАРАТОВ Юрій Анатолійович – суддя Господарського суду Одеської області.

ЗАВОРОТНЮК Максим Сергійович – адвокат.

ІВАНОВ Вадим Петрович – адвокат.

СПАСЬКИХ Наталія Миколаївна – суддя Господарського суду Черкаської області.

ГОРБАСЕНКО Павло Володимирович – суддя Господарського суду Київської області.

КРИЖНИЙ Олександр Миколайович – суддя Господарського суду Дніпропетровської області.

Судді для Західного апеляційного господарського суду (м. Львів)

МІЛІЦІАНОВ Роман Валерійович – суддя Господарського суду Вінницької області.

МАНЮК Петро Теодорович – суддя Господарського суду Львівської області, доцент кафедри конституційного права юридичного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка.

РИМ Тарас Ярославович – суддя Господарського суду Львівської області. Професор кафедри цивільного права та процесу юридичного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка.

ПРЯДКО Оксана Василівна – суддя Господарського суду Житомирської області.

СТЕПАНЮК Ніна Леонтіївна – адвокат.

РЖЕПЕЦЬКИЙ Віктор Олександрович – суддя Господарського суду Миколаївської області.

ТРУСКАВЕЦЬКИЙ Василь Петрович – суддя Господарського суду Львівської області.

ІВАНЧУК Світлана Володимирівна – суддя Господарського суду Львівської області.

ШАПОВАЛ Дмитро Володимирович – адвокат. З 2022 року – аспірант кафедри земельного і аграрного права Національної юридичної академії ім. Я. Мудрого.

НАРОЛЬСЬКИЙ Максим Михайлович – суддя Яготинського районного суду Київської області.

Майбутні судді Південно-західного апеляційного господарського суду (м. Одеса)

ЛІЧМАН Леонід Васильович – суддя Господарського суду Одеської області.

ПАВЛЕНКО Наталія Анатоліївна – суддя Господарського суду Херсонської області (відряджена до складу Господарського суду Одеської області).

ЦІСЕЛЬСЬКИЙ Олег Володимирович – суддя Господарського суду Одеської області.

МАКАРЕНКО Наталія Анатоліївна – адвокат, доцент кафедри цивільного та господарського права факультету № 2 Донецького державного університету внутрішніх справ (м. Кривій Ріг).

Поповнення для Центрального апеляційного господарського суду (м. Дніпро)

МАРТИНЮК Сергій Віталійович – суддя Господарського суду Дніпропетровської області.

СОП’ЯНЕНКО Оксана Юріївна – суддя Господарського суду Сумської області.

ФЕЩЕНКО Юлія Віталіївна – суддя Господарського суду Дніпропетровської області.

СУХОВАРОВ Артем Володимирович – суддя Господарського суду Дніпропетровської області.

ДЖЕПА Юлія Артурівна – суддя Господарського суду Сумської області.

ЗОЛОТАРЬОВА Яна Сергіївна – суддя Господарського суду Дніпропетровської області.

ГОЛЕНКО Ірина Петрівна – суддя Господарського суду Луганської області.

ВІННІКОВ Сергій Валерійович – суддя Господарського суду Луганської області.

КОШЛЯ Андрій Олександрович – суддя Добропільського міськрайонного суду Донецької області.

СТЕФАНІВ Тетяна Василівна – суддя Господарського суду Івано-Франківської області.

АНДРЕЙЧУК Любомир Вікторович – суддя Господарського суду Закарпатської області.

ВАСИЛЮК Ігор Миколайович – адвокат.

ЯРЕШКО Оксана Володимирівна – суддя Господарського суду Запорізької області.

КУЧЕРЕНКО Оксана Іванівна – суддя Господарського суду Черкаської області.

ВИСОЦЬКИЙ Артем Миколайович – адвокат, помічник-консультант на постійній основі народного депутата Вікторії Подгорної («Слуга народу»). У 2019 році кандидат був помічником народного депутата від «Слуги народу» Руслана Стефанчука.

ЛЕВШИНА Ганна Валеріївна – суддя Господарського суду Донецької області.

ДЕМЧИНА Тетяна Юріївна – суддя Кузнецовського (Вараського) міського суду Рівненської області.

НІКОЛЕНКО Михайло Олександрович – суддя Господарського суду Дніпропетровської області.

Судді для Північно-західного апеляційного господарського суду (м. Рівне)

РОМАНЮК Юлія Геннадіївна – суддя Господарського суду Рівненської області.

КУЛЬЧІЙ Інна Миколаївна – науковий консультант відділу аналітичної допомоги суддям Управління аналітичної та правової роботи Касаційного господарського суду Департаменту аналітичної та правої роботи Верховного Суду, доцент кафедри земельного та аграрного права Національної юридичної академії ім. Я. Мудрого.

ХАБАРОВА Марія Володимирівна – суддя Господарського суду Донецької області.

ПОЛІЩУК Павло Ярославович – адвокат.

Східний апеляційний господарський суд (м. Харків)

ДЕМІДОВА Поліна Віталіївна – суддя Господарського суду Донецької області.

ВАСИЛЬЄВ Євген Олександрович – адвокат, доцент кафедри теорії та історії права Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого.

ЛАВРЕНЮК Тетяна Анатоліївна – суддя Господарського суду Харківської області.

ЖЕЛЬНЕ Сергій Чеславович – суддя Господарського суду Харківської області.

Нагадаємо, що раніше «Судово-юридична газета» розповідала, посади в яких судах обрали переможці конкурсу на 67 вакантних посад суддів апеляційних адміністративних судів.

Автор В’ячеслав Хрипун

