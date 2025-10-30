Высший совет правосудия рекомендовал назначить восемь судей в апелляционные суды – имена

Высший совет правосудия 29 октября принял решение внести Президенту Украины представление о назначении восьми судей на должности в апелляционные суды.
В частности, ВСП рекомендовал назначить:
Ранее заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудра сообщила, что в прошлом году Президентом было подписано более 500 указов о назначении судей, а в этом году — около 50. В настоящее время в Офисе Президента остаются лишь несколько представлений Высшего совета правосудия, которые ожидают соответствующих указов.
«В течение года все, что входило в полномочия Президента, не тормозилось: назначения судей происходили по представлениям ВСП после рекомендаций Высшей квалификационной комиссии судей», — подчеркнула Мудра.
Напомним, что Высший совет правосудия 21 октября, после длительного перерыва, возобновил рассмотрение рекомендаций ВККС о назначении на должности судей победителей соответствующих конкурсов.
В частности, в настоящее время Высший совет правосудия рассматривает рекомендации в отношении победителей конкурса, к которым нет существенных претензий.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.