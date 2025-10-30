Практика судов
Высший совет правосудия рекомендовал назначить восемь судей в апелляционные суды – имена

07:45, 30 октября 2025
ВРП внесет представление Президенту о назначении восьми судей в апелляционные суды.
Фото: 5aa.court.gov.ua
Высший совет правосудия 29 октября принял решение внести Президенту Украины представление о назначении восьми судей на должности в апелляционные суды.

В частности, ВСП рекомендовал назначить:

  • Анну Казанчук, Дмитрия Терлецкого и Викторию Голуб — судьями Пятого апелляционного административного суда;
  • Марину Щербаченко — судьей Сумского апелляционного суда;
  • Тараса Рыма и Нину Степанюк — судьями Западного апелляционного хозяйственного суда;
  • Сергея Жельне — судьей Восточного апелляционного хозяйственного суда;
  • Оксану Кучеренко — судьей Центрального апелляционного хозяйственного суда.

Ранее заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудра сообщила, что в прошлом году Президентом было подписано более 500 указов о назначении судей, а в этом году — около 50. В настоящее время в Офисе Президента остаются лишь несколько представлений Высшего совета правосудия, которые ожидают соответствующих указов.

«В течение года все, что входило в полномочия Президента, не тормозилось: назначения судей происходили по представлениям ВСП после рекомендаций Высшей квалификационной комиссии судей», — подчеркнула Мудра.

Напомним, что Высший совет правосудия 21 октября, после длительного перерыва, возобновил рассмотрение рекомендаций ВККС о назначении на должности судей победителей соответствующих конкурсов.

В частности, в настоящее время Высший совет правосудия рассматривает рекомендации в отношении победителей конкурса, к которым нет существенных претензий.

судья апелляционные суды назначение ВСП

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

