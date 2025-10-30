Україна та ЄС узгоджують покроковий план завершення тимчасового захисту для українців

Україна разом із європейськими партнерами працює над покроковим планом поетапного завершення дії Директиви ЄС про тимчасовий захист для українців.

Як розповідала «Судово-юридична газета», заступниця Міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України з питань європейської інтеграції Ілона Гавронська заявила, що після завершення тимчасового захисту в ЄС українці можуть перейти на інші дозволи на проживання чи повернутися в Україну.

Під час участі у заході високого рівня в Брюсселі, присвяченому подальшому перебуванню громадян України в країнах ЄС та їхньому поверненню додому, Гавронська представила ключові принципи, на яких має ґрунтуватися покроковий план щодо поетапного завершення дії Директиви ЄС про тимчасовий захист для українців.

Зокрема, вона наголосила, що Україна спільно з європейськими партнерами координує подальші кроки, аби цей процес був справедливим, передбачуваним і заснованим на повазі до вибору людей.

«Наша спільна робота з ЄС щодо майбутніх змін для українців базується на трьох ключових принципах: єдності, гідності та партнерстві. Єдність це про підтримку зв’язку українців із Батьківщиною, один з одним і з Європою. Гідність полягає у визнанні того, що українці за кордоном беруть активну участь у житті країн, які їх прихистили, а не є тягарем для них», — зазначила заступниця Міністра.

Вона також акцентувала увагу на принципі партнерства, який визначатиме подальшу взаємодію між Україною та ЄС.

«Тепер час дивитися вперед — як перейти від тимчасового захисту до сталих політик, заснованих на партнерстві», — підкреслила Ілона Гавронська.

За словами посадовиці, нині близько 4,3 мільйона українців користуються правом на тимчасовий захист у країнах Євросоюзу.

