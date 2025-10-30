Украина и ЕС согласовывают пошаговый план завершения временной защиты для украинцев

Украина вместе с европейскими партнерами работает над пошаговым планом поэтапного завершения действия Директивы ЕС о временной защите для украинцев.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», заместитель Министра социальной политики, семьи и единства Украины по вопросам европейской интеграции Илона Гавронская заявила, что после завершения временной защиты в ЕС украинцы смогут перейти на другие виды разрешений на проживание или вернуться в Украину.

Во время участия в мероприятии высокого уровня в Брюсселе, посвященном дальнейшему пребыванию граждан Украины в странах ЕС и их возвращению домой, Гавронская представила ключевые принципы, на которых должен основываться пошаговый план поэтапного завершения действия Директивы ЕС о временной защите для украинцев.

В частности, она подчеркнула, что Украина совместно с европейскими партнерами координирует дальнейшие шаги, чтобы этот процесс был справедливым, предсказуемым и основанным на уважении к выбору людей.

«Наша совместная работа с ЕС по будущим изменениям для украинцев базируется на трех ключевых принципах: единстве, достоинстве и партнерстве. Единство — это о поддержании связи украинцев с Родиной, друг с другом и с Европой. Достоинство заключается в признании того, что украинцы за рубежом активно участвуют в жизни стран, которые их приютили, а не являются для них бременем», — отметила заместитель министра.

Она также акцентировала внимание на принципе партнерства, который будет определять дальнейшее взаимодействие между Украиной и ЕС.

«Теперь время смотреть вперед — как перейти от временной защиты к устойчивым политикам, основанным на партнерстве», — подчеркнула Илона Гавронская.

По словам чиновницы, сейчас около 4,3 миллиона украинцев пользуются правом на временную защиту в странах Европейского Союза.

