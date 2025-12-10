В Прилуках полицейские сбили женщину с ребенком на переходе: девочка погибла

Полицейский экипаж ехал на вызов и на регулируемом переходе сбил мать и ребенка — правоохранителей отстранили и начали расследование.

В Прилуках служебный автомобиль Mitsubishi Outlander группы реагирования патрульной полиции, который ехал на вызов с включенными маячками, сбил двух пешеходов на регулируемом переходе. Об этом сообщает полиция Черниговщины.

Женщина получила травмы, а ребенок погиб на месте.

Руководство Национальной полиции инициировало служебное расследование и отстранило полицейских от выполнения служебных обязанностей.

На место ДТП прибыли заместитель главы Нацполиции Сергей Кобец и представители Департамента главной инспекции НПУ. Сейчас там работает следственно-оперативная группа.

Расследованием обстоятельств смертельного ДТП займется Государственное бюро расследований.

