У Прилуках поліцейські збили жінку з дитиною на переході: дівчинка загинула

Поліцейський екіпаж їхав на виклик і на регульованому переході збив матір і дитину — правоохоронців відсторонили та розпочали розслідування.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

У Прилуках службовий автомобіль Mitsubishi Outlander групи реагування патрульної поліції, який їхав на виклик із увімкненими маячками, збив двох пішоходів на регульованому переході. Про це повідомляє поліція Чернігівщини.

Жінка отримала травми, а дитина загинула на місці.

Керівництво Національної поліції ініціювало службове розслідування та відсторонило поліцейських від виконання службових обов’язків.

На місце ДТП прибули заступник голови Нацполіції Сергій Кобець та представники Департаменту головної інспекції НПУ. Нині там працює слідчо-оперативна група.

Розслідуванням обставин смертельної автопригоди займатиметься Державне бюро розслідувань.

