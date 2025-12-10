  1. В Украине

Студенты в возрасте 25+ массово поступают в колледжи — продолжаются масштабные проверки

15:24, 10 декабря 2025
В Украине резко вырос контингент студентов старшего возраста, поэтому государство инспектирует десятки учебных заведений и уже отчислило тысячи человек.
Студенты в возрасте 25+ массово поступают в колледжи — продолжаются масштабные проверки
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине разворачивается масштабная проверка колледжей и университетов из-за аномального роста количества студентов в возрасте старше 25 лет. До конца года и в начале следующего учебного года планируют инспектировать еще около 50 учреждений. Об этом заявил глава Государственной службы качества образования Руслан Гурак, передает Укринформ.

«Мы продолжаем такие проверки. До конца года планируется провести несколько проверок, а в начале следующего учебного года работа продолжится. Мы запланировали еще 50 колледжей и учреждений высшего образования проверить. А сколько может быть отчислено? Посмотрим по результатам», – отметил Гурак.

По его словам, основной фокус сейчас сосредоточен именно на колледжах. Это связано с тем, что Минобразования и Верховная Рада ограничили поступление в вузы, и поэтому значительная часть абитуриентов старшего возраста выбирает колледжи, где таких ограничений нет.

Гурак сообщил, что на сегодняшний день уже отчислено около 50 тысяч студентов. Масштабы роста он называет беспрецедентными.

«Для понимания масштаба: на протяжении многих лет в украинских учреждениях образования стабильно обучалось около 30 тысяч студентов в возрасте старше 25 лет. Это касалось всех форм – профессионального предвысшего образования, высшего, второго высшего, а также аспирантуры. Сейчас же таких студентов уже 250 тысяч. То есть мы говорим о том, что на 220 тыс. студентов увеличился контингент в условиях войны», — указал он.

Именно такое резкое изменение структуры контингента и стало причиной для масштабных проверок, подчеркнул глава службы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

мобилизация отсрочка военнообязанный обучение университет студенты образование

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
НКРЭКП выйдет из-под контроля Кабмина и Президента: какие изменения предлагает законопроект 14282

В Украине предлагают изменения в работе Национальной комиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг

КГС ВС нашел исключительную правовую проблему и передал на рассмотрение ВП ВС дело о повышении тарифов и изменении поставщика услуг теплоснабжения

Может ли смена поставщика автоматически повлечь повышение стоимости коммунальных услуг: Решение по этому делу определит судьбу тысяч аналогичных исков

35 тысяч евро за страдания: как война формирует судебную практику компенсации морального вреда

Украинское правосудие выходит за пределы символических сумм, создавая новые подходы к сатисфакции.

Водил в нетрезвом виде: мужчина получил условный срок за невыполнение решения суда

Суд признал мужчину виновным в умышленном невыполнении решения суда о лишении права управления транспортным средством.

Уклонялся от ответов и прибегал к манипуляциям: Жернаков пытался превратить заседание ВСК в «театр абсурда»

На заседании ВСК Михаилу Жернакову ставили прямые вопросы о ОСД и финансах DEJURE, но он уклонялся от ответов и прибегал к манипуляциям на теме войны.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]