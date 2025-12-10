Студенты в возрасте 25+ массово поступают в колледжи — продолжаются масштабные проверки

В Украине резко вырос контингент студентов старшего возраста, поэтому государство инспектирует десятки учебных заведений и уже отчислило тысячи человек.

В Украине разворачивается масштабная проверка колледжей и университетов из-за аномального роста количества студентов в возрасте старше 25 лет. До конца года и в начале следующего учебного года планируют инспектировать еще около 50 учреждений. Об этом заявил глава Государственной службы качества образования Руслан Гурак, передает Укринформ.

«Мы продолжаем такие проверки. До конца года планируется провести несколько проверок, а в начале следующего учебного года работа продолжится. Мы запланировали еще 50 колледжей и учреждений высшего образования проверить. А сколько может быть отчислено? Посмотрим по результатам», – отметил Гурак.

По его словам, основной фокус сейчас сосредоточен именно на колледжах. Это связано с тем, что Минобразования и Верховная Рада ограничили поступление в вузы, и поэтому значительная часть абитуриентов старшего возраста выбирает колледжи, где таких ограничений нет.

Гурак сообщил, что на сегодняшний день уже отчислено около 50 тысяч студентов. Масштабы роста он называет беспрецедентными.

«Для понимания масштаба: на протяжении многих лет в украинских учреждениях образования стабильно обучалось около 30 тысяч студентов в возрасте старше 25 лет. Это касалось всех форм – профессионального предвысшего образования, высшего, второго высшего, а также аспирантуры. Сейчас же таких студентов уже 250 тысяч. То есть мы говорим о том, что на 220 тыс. студентов увеличился контингент в условиях войны», — указал он.

Именно такое резкое изменение структуры контингента и стало причиной для масштабных проверок, подчеркнул глава службы.

