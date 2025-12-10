Студенти віком 25+ масово вступають у коледжі — тривають масштабні перевірки

В Україні різко зріс контингент студентів старшого віку, тому держава інспектує десятки навчальних закладів і вже відрахувала тисячі осіб.

В Україні розгортається масштабна перевірка коледжів та університетів через аномальне зростання кількості студентів віком понад 25 років. До кінця року та на початку наступного навчального року планують інспектувати ще близько 50 закладів. Про це заявив голова Державної служби якості освіти Руслан Гурак, передає Укрінформ.

«Ми продовжуємо такі перевірки. До кінця року планується провести кілька перевірок, а на початку наступного навчального року робота триватиме. Ми запланували ще 50 коледжів і закладів вищої освіти перевірити. А скільки може бути відраховано? Побачимо за результатами», – зазначив Гурак.

За його словами, основний фокус нині зосереджений саме на коледжах. Це пов’язано з тим, що Міносвіти та Верховна Рада обмежили вступ до вишів, і тому значна частина абітурієнтів старшого віку обирає коледжі, де таких обмежень немає.

Гурак повідомив, що на сьогодні вже відраховано близько 50 тисяч студентів. Масштаби зростання він називає безпрецедентними.

«Для розуміння масштабу: упродовж багатьох років в українських закладах освіти стабільно навчалося близько 30 тисяч студентів віком понад 25 років. Це стосувалося всіх форм – фахової передвищої освіти, вищої, другої вищої, а також аспірантури. Нині ж таких студентів уже 250 тисяч. Тобто ми говоримо про те, що на 220 тис. студентів збільшився контингент в умовах війни», — вказав він.

Саме така різка зміна структури контингенту й стала причиною для масштабних перевірок, наголосив очільник служби.

