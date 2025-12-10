  1. В Украине

В Черниговской области задержали прокурора, который требовал $2500 за закрытие производства, — Генпрокурор Кравченко.

17:53, 10 декабря 2025
Руслан Кравченко подчеркнул, что взяточничество не имеет оправданий, особенно когда его совершает прокурор.
На взятке задержали прокурора Корюковской окружной прокуратуры Черниговской области. Об этом сообщил Генпрокурор Руслан Кравченко.

По данным следствия, он получил 2 500 долларов неправомерной выгоды за «решение вопроса» относительно закрытия уголовного производства и дальнейшего согласования его законности.

Деньги изъяты, факты зафиксированы. Задержание проведено в соответствии со ст. 208 УПК Украины. Проводятся неотложные обыски.

Он отметил, что прокурор «не имеет права на ошибку или искушение», а его честь является опорой для всей системы.

Генеральный прокурор заявил, что не будет никого прикрывать или искать смягчающих обстоятельств: есть факт, деньги и задержание. Следующими шагами станут сообщение о подозрении, увольнение, следствие и суд.

«Говорил и повторяю сейчас, в первую очередь для всей системы:

Прокурор, как сапер, не имеет права на ошибку и даже искушение. Его честь — это опора для других.

Прокурор, который продал закон, предал все, что должно быть святым, он предал меня как Генерального прокурора.

Те, кто даже задумались о том, чтобы взять взятку, не мои коллеги. Они — мои враги.

Я не буду никого прикрывать.

Я не буду искать смягчающих обстоятельств.

Я не буду слушать «версии».

Есть факт. Есть деньги. Есть задержание.

Далее будет подозрение, увольнение, следствие и суд.

И так будет с каждым, кто путает прокуратуру с личным кошельком», — подчеркнул Руслан Кравченко.

