У Чернігівській області затримали прокурора, який вимагав $2500 за закриття провадження, — Генпрокурор Кравченко

17:53, 10 грудня 2025
Руслан Кравченко наголосив, що хабарництво не має виправдань, особливо, коли його вчиняє прокурор.
У Чернігівській області затримали прокурора, який вимагав $2500 за закриття провадження, — Генпрокурор Кравченко
На хабарі затримали прокурора Корюківської окружної прокуратури Чернігівської області. Про це повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко.

За даними слідства, він отримав 2 500 доларів неправомірної вигоди за «вирішення питання» щодо закриття кримінального провадження та подальше погодження його законності.

Гроші вилучені, факти зафіксовані. Затримання проведено відповідно до ст. 208 КПК України. Тривають невідкладні обшуки.

Руслан Кравченко наголосив, що хабарництво не має виправдань, особливо, коли його вчиняє прокурор.

Він підкреслив, що прокурор «не має права на помилку чи спокусу», а його честь є опорою для всієї системи.

Генеральний прокурор заявив, що не буде нікого прикривати чи шукати пом’якшувальних обставин: є факт, гроші та затримання. Наступними кроками стануть повідомлення про підозру, звільнення, слідство та суд.

«Говорив і повторюю зараз, в першу чергу для всієї системи:

Прокурор, як сапер, не має права на помилку і навіть спокусу. Його честь - це опора для інших.

Прокурор, який продав закон, зрадив усе, що повинно бути святим, він зрадив мене, як Генерального прокурора.

Ті, хто навіть задумались про те, щоб взяти хабар, не мої колеги. Вони - мої вороги.

Я не буду нікого прикривати.

Я не буду шукати пом’якшуючих обставин.

Я не буду слухати «версії».

Є факт. Є гроші. Є затримання.

Далі буде підозра, звільнення, слідство і суд.

І так буде з кожним, хто плутає прокуратуру з особистим гаманцем», — підкреслив Руслан Кравченко.

