У Киеве полиция открыла производство по факту смерти сына космонавта Каденюка: что известно

В правоохранительные органы обратилась мать погибшего, которая нашла тело сына с ножевыми ранениями.

Столичная полиция открыла уголовное производство по факту смерти 41-летнего мужчины, которого утром обнаружили мертвым в квартире на площади Леси Украинки. Об этом сообщили в полиции Киева.

Накануне в медиа появилась информация, что речь идет о сыне первого космонавта независимой Украины Леонида Каденюка.

По данным следствия, в правоохранительные органы обратилась мать погибшего, которая нашла тело сына с ножевыми ранениями. На месте работали следователи, криминалисты и судмедэксперт, был проведен осмотр места происшествия, опрошены свидетели и проверены записи с камер наблюдения.

Женщина обнаружила сына без признаков жизни утром и сразу обратилась к правоохранителям.

Правовая квалификация

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины — умышленное убийство — с дополнительной отметкой «самоубийство». Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.

