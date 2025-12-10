У Києві поліція відкрила провадження за фактом смерті сина космонавта Каденюка: що відомо

До правоохоронців звернулася мати загиблого, яка знайшла тіло сина з ножовими пораненнями.

Столична поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті 41-річного чоловіка, якого вранці виявили мертвим у квартирі на площі Лесі Українки. Про це повідомили у поліції Києва.

Напередодні у медіа з’явилася інформація, що йдеться про сина першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка.

За даними слідства, до правоохоронців звернулася мати загиблого, яка знайшла тіло сина з ножовими пораненнями. На місці працювали слідчі, криміналісти та судово-медичний експерт, було проведено огляд місця події, опитано свідків та перевірено записи з камер спостереження.

Жінка виявила сина без ознак життя вранці та одразу повідомила правоохоронців.

Правова кваліфікація

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України — умисне вбивство — з додатковою позначкою «самогубство». Тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

