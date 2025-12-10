Апелляционный суд признал незаконным увольнение сотрудницы из-за того, что ее мать работает на том же предприятии

Суд отметил, что работодатель должен был устранить подчиненность между матерью и дочерью, а не увольнять сотрудницу.

Хмельницкий апелляционный суд признал незаконным увольнение приемщицы заказов коммунального предприятия в Каменце-Подольском и постановил восстановить ее на работе.

Суд также обязал предприятие выплатить работнице средний заработок за время вынужденного прогула и компенсировать судебные расходы. Такое решение принято после рассмотрения ее апелляционной жалобы на отказ местного суда удовлетворить иск о незаконном увольнении.

Обстоятельства дела №676/1094/25

В суд она обратилась после своего увольнения, которое считала незаконным. Объяснила, что на должности приемщицы заказов КП «Спецкоммунтранс» работала с марта 2023 года. В январе 2025 года приказом директора ее предупредили об изменении существенных условий труда: для работников предприятия было введено ограничение относительно совместной работы близких родственников или свойственников, если они непосредственно подчинены или подконтрольны друг другу. В приложении с перечнем работников были только истица – приемщица заказов и ее мать, работавшая на предприятии бухгалтером.

По ее словам, в предупреждении об изменении существенных условий труда предприятие предложило ей перейти на вакантную должность уборщицы территорий кладбища. Она отказалась. После этого ее уволили. В иске она просила признать приказ об увольнении недействительным, восстановить на должности приемщицы заказов предприятия и взыскать в ее пользу среднемесячную заработную плату за время вынужденного прогула.

Каменец-Подольский городско-районный суд Хмельницкой области в удовлетворении иска отказал. Его решение истица обжаловала в апелляционный суд.

Что решила апелляция

По мнению апелляционного суда, она доказала незаконность своего увольнения. Суд обратил внимание, что прекращение трудового договора в случае отказа работника продолжать работу с измененными существенными условиями труда (по п. 6 ч. 1 ст. 36 КЗоТ Украины) может быть признано обоснованным, если изменение существенных условий труда при продолжении работы по той же специальности, квалификации или должности вызвано изменениями в организации производства и труда, которые не сопровождаются сокращением численности или штата работников.

Коллегия судей указала на ошибочность вывода суда первой инстанции о том, что изменение существенных условий труда истицы было обусловлено невозможностью выполнения ею должностных обязанностей из-за подконтрольности своей матери. Суд также отметил, что работодатель не принял мер для избежания прямого подчинения между работницами, в частности не рассмотрел возможность изменения должностных обязанностей бухгалтера, учитывая, что таких должностей на предприятии несколько.

Установив, что увольнение работницы произошло с нарушением трудового законодательства, апелляционный суд восстановил ее на работе и взыскал с работодателя в ее пользу средний заработок за время вынужденного прогула в соответствии со статьей 235 КЗоТ Украины.

