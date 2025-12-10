  1. В мире
  2. / В Украине

РФ усиливает связи с Китаем: разведка фиксирует, что часть российских регионов фактически переходит под влияние Пекина

16:54, 10 декабря 2025
Через ростущую роль Китая в России Зеленский поручил Службе внешней разведки отслеживать последствия для Украины и партнеров.
РФ усиливает связи с Китаем: разведка фиксирует, что часть российских регионов фактически переходит под влияние Пекина
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Служба внешней разведки Украины зафиксировала усиление зависимости России от Китая и признаки фактической утраты суверенитета над частью своих ресурсных территорий. Об этом Президенту Владимиру Зеленскому доложил руководитель СВР Олег Иващенко.

Во время доклада был представлен анализ внешнеполитической ситуации вокруг Украины и экономических процессов в России.

По информации разведки, российские государственные институты и ключевые компании все больше ориентируются на китайские инвестиции, технологии и политические приоритеты Пекина.

Фиксируется тенденция к фактической десуверенизации части российских территорий в пользу Пекина, что проявляется в использовании ресурсных земель и продаже дефицитных ресурсов китайской стороне.

Также сообщается об активизации военно-промышленного сотрудничества между Китаем и Россией, что подтверждают также партнерские спецслужбы.

«Поручил СВР более предметно отслеживать сотрудничество между Москвой и Пекином и во всех аспектах, касающихся национальных интересов Украины, и во всех аспектах, касающихся интересов наших партнеров в Европе и Америке. Глобальная безопасность не должна проигрывать из-за того, что в России не уменьшается аппетит к агрессии», — подчеркнул Владимир Зеленский.

В докладе также шла речь о политических операциях, которые Россия запускает для дестабилизации ситуации в Украине. Президент заявил, что государство будет решительно блокировать деятельность всех субъектов, которые способствуют противнику.

Отдельно обсуждена работа внешней разведки, направленная на возвращение незаконно вывезенных украинских детей и проведение обменов пленными. Зеленский поблагодарил всех, кто участвует в этих процессах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

рф Китай Служба внешней разведки Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
НКРЭКП выйдет из-под контроля Кабмина и Президента: какие изменения предлагает законопроект 14282

В Украине предлагают изменения в работе Национальной комиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг

КГС ВС нашел исключительную правовую проблему и передал на рассмотрение ВП ВС дело о повышении тарифов и изменении поставщика услуг теплоснабжения

Может ли смена поставщика автоматически повлечь повышение стоимости коммунальных услуг: Решение по этому делу определит судьбу тысяч аналогичных исков

35 тысяч евро за страдания: как война формирует судебную практику компенсации морального вреда

Украинское правосудие выходит за пределы символических сумм, создавая новые подходы к сатисфакции.

Водил в нетрезвом виде: мужчина получил условный срок за невыполнение решения суда

Суд признал мужчину виновным в умышленном невыполнении решения суда о лишении права управления транспортным средством.

Уклонялся от ответов и прибегал к манипуляциям: Жернаков пытался превратить заседание ВСК в «театр абсурда»

На заседании ВСК Михаилу Жернакову ставили прямые вопросы о ОСД и финансах DEJURE, но он уклонялся от ответов и прибегал к манипуляциям на теме войны.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]