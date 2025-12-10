РФ усиливает связи с Китаем: разведка фиксирует, что часть российских регионов фактически переходит под влияние Пекина

Через ростущую роль Китая в России Зеленский поручил Службе внешней разведки отслеживать последствия для Украины и партнеров.

Служба внешней разведки Украины зафиксировала усиление зависимости России от Китая и признаки фактической утраты суверенитета над частью своих ресурсных территорий. Об этом Президенту Владимиру Зеленскому доложил руководитель СВР Олег Иващенко.

Во время доклада был представлен анализ внешнеполитической ситуации вокруг Украины и экономических процессов в России.

По информации разведки, российские государственные институты и ключевые компании все больше ориентируются на китайские инвестиции, технологии и политические приоритеты Пекина.

Фиксируется тенденция к фактической десуверенизации части российских территорий в пользу Пекина, что проявляется в использовании ресурсных земель и продаже дефицитных ресурсов китайской стороне.

Также сообщается об активизации военно-промышленного сотрудничества между Китаем и Россией, что подтверждают также партнерские спецслужбы.

«Поручил СВР более предметно отслеживать сотрудничество между Москвой и Пекином и во всех аспектах, касающихся национальных интересов Украины, и во всех аспектах, касающихся интересов наших партнеров в Европе и Америке. Глобальная безопасность не должна проигрывать из-за того, что в России не уменьшается аппетит к агрессии», — подчеркнул Владимир Зеленский.

В докладе также шла речь о политических операциях, которые Россия запускает для дестабилизации ситуации в Украине. Президент заявил, что государство будет решительно блокировать деятельность всех субъектов, которые способствуют противнику.

Отдельно обсуждена работа внешней разведки, направленная на возвращение незаконно вывезенных украинских детей и проведение обменов пленными. Зеленский поблагодарил всех, кто участвует в этих процессах.

