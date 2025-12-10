  1. У світі
  2. / В Україні

РФ посилює зв'язки з Китаєм: розвідка фіксує, що частина російських регіонів фактично переходить під вплив Пекіна

16:54, 10 грудня 2025
Через зростання ролі Китаю в Росії Зеленський доручив Службі зовнішньої розвідки відстежувати наслідки для України та партнерів.
РФ посилює зв'язки з Китаєм: розвідка фіксує, що частина російських регіонів фактично переходить під вплив Пекіна
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Служба зовнішньої розвідки України зафіксувала посилення залежності Росії від Китаю та ознаки фактичної втрати суверенітету над частиною своїх ресурсних територій. Про це Президенту Володимиру Зеленському доповів керівник СЗР Олег Іващенко.

Під час доповіді було представлено аналіз зовнішньополітичної ситуації навколо України та економічних процесів у Росії.

За інформацією розвідки, російські державні інститути та ключові компанії дедалі більше орієнтуються на китайські інвестиції, технології та політичні пріоритети Пекіна.

Фіксується тенденція до фактичної десуверенізації частини російських територій на користь Пекіна, що проявляється у використанні ресурсних земель та продажі дефіцитних ресурсів китайській стороні.

Також повідомляється про активізацію військово-промислової співпраці між Китаєм і Росією, що підтверджують також партнерські спецслужби.

«Доручив СЗР більш предметно відстежувати співпрацю між Москвою та Пекіном і в усіх аспектах, що стосуються національних інтересів України, і в усіх аспектах, що стосуються інтересів наших партнерів у Європі та Америці. Глобальна безпека не повинна програвати через те, що в Росії не зменшується апетит до агресії», — наголосив Володимир Зеленський.

У доповіді також ішлося про політичні операції, які Росія запускає для дестабілізації ситуації в Україні. Президент заявив, що держава буде рішуче блокувати діяльність усіх суб’єктів, які сприяють противнику.

Окремо обговорено роботу зовнішньої розвідки, спрямовану на повернення незаконно вивезених українських дітей та проведення обмінів полоненими. Зеленський подякував усім, хто долучається до цих процесів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

рф Китай Служба зовнішньої розвідки Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
НКРЕКП вийде з-під контролю Кабміну та Президента: які зміни пропонує законопроєкт 14282

В Україні пропонують зміни в роботі Нацкомісії з енергетики та комунальних послуг.

КЦС ВС знайшов виключну правову проблему та передав на розгляд ВП ВС справу про підвищення тарифів та зміну надавача послуг теплопостачання

Чи може зміна постачальника автоматично тягнути за собою підвищення вартості комунальних послуг: Рішення у цій справі визначить долю тисяч аналогічних позовів.

35 тисяч євро за страждання: як війна формує судову практику компенсації моральної шкоди

Українське правосуддя виходить за межі символічних сум, створюючи нові підходи до сатисфакції.

Водив напідпитку: чоловік отримав умовний термін за невиконання рішення суду

Суд визнав чоловіка винним в умисному невиконанні рішення суду про позбавлення права керування транспортом.

Уникав відповідей та вдавався до маніпуляцій: Жернаков намагався перетворити засідання ТСК на «театр абсурду»

На засіданні ТСК Михайлові Жернакову ставили прямі запитання про ГРД та фінанси DEJURE, але він ухилявся від відповідей і вдавався маніпуляцій на темі війні.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]