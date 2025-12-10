РФ посилює зв'язки з Китаєм: розвідка фіксує, що частина російських регіонів фактично переходить під вплив Пекіна

Через зростання ролі Китаю в Росії Зеленський доручив Службі зовнішньої розвідки відстежувати наслідки для України та партнерів.

Служба зовнішньої розвідки України зафіксувала посилення залежності Росії від Китаю та ознаки фактичної втрати суверенітету над частиною своїх ресурсних територій. Про це Президенту Володимиру Зеленському доповів керівник СЗР Олег Іващенко.

Під час доповіді було представлено аналіз зовнішньополітичної ситуації навколо України та економічних процесів у Росії.

За інформацією розвідки, російські державні інститути та ключові компанії дедалі більше орієнтуються на китайські інвестиції, технології та політичні пріоритети Пекіна.

Фіксується тенденція до фактичної десуверенізації частини російських територій на користь Пекіна, що проявляється у використанні ресурсних земель та продажі дефіцитних ресурсів китайській стороні.

Також повідомляється про активізацію військово-промислової співпраці між Китаєм і Росією, що підтверджують також партнерські спецслужби.

«Доручив СЗР більш предметно відстежувати співпрацю між Москвою та Пекіном і в усіх аспектах, що стосуються національних інтересів України, і в усіх аспектах, що стосуються інтересів наших партнерів у Європі та Америці. Глобальна безпека не повинна програвати через те, що в Росії не зменшується апетит до агресії», — наголосив Володимир Зеленський.

У доповіді також ішлося про політичні операції, які Росія запускає для дестабілізації ситуації в Україні. Президент заявив, що держава буде рішуче блокувати діяльність усіх суб’єктів, які сприяють противнику.

Окремо обговорено роботу зовнішньої розвідки, спрямовану на повернення незаконно вивезених українських дітей та проведення обмінів полоненими. Зеленський подякував усім, хто долучається до цих процесів.

