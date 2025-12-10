  1. В Украине

Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для Геннадия Труханова

16:47, 10 декабря 2025
Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения бывшему городскому голове Одессы.
Киевский апелляционный суд рассмотрел жалобу стороны защиты и подтвердил меру пресечения для бывшего городского головы Одессы Геннадия Труханова, которого подозревают в служебной халатности, повлекшей гибель девяти человек (ч. 3 ст. 367 УК Украины). Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По результатам апелляционного рассмотрения суд оставил в силе меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с использованием электронного средства контроля, согласившись с доводами стороны обвинения относительно наличия процессуальных рисков.

Контекст дела

Производство касается трагедии 30 сентября 2025 года. Вследствие ненадлежащей организации работы систем водоотведения в Одессе была затоплена часть города. В результате происшествия погибли девять человек, среди них — 9-летний ребенок.

В рамках этого же производства подозрения сообщены еще восьми должностным лицам Одесского горсовета и коммунальных предприятий.

Досудебное расследование продолжается.

ОГП Киев Одесса

