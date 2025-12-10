Київський апеляційний суд залишив у силі цілодобовий домашній арешт для Геннадія Труханова

Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід колишньому міському голові Одеси.

Київський апеляційний суд розглянув скаргу захисту та підтвердив запобіжний захід для колишнього міського голови Одеси Геннадія Труханова, якого підозрюють у службовій недбалості, що призвела до загибелі дев’яти людей (ч. 3 ст. 367 КК України). Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За результатами апеляційного розгляду суд залишив у силі запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю, погодившись із доводами сторони обвинувачення щодо наявних процесуальних ризиків.

Контекст справи

Провадження стосується трагедії 30 вересня 2025 року. Через неналежну організацію роботи систем водовідведення в Одесі було затоплено частину міста. Унаслідок події загинули дев’ятеро людей, серед них — 9-річна дитина.

У межах цього ж провадження підозри повідомлено ще вісьмом посадовцям Одеської міської ради та комунальних підприємств.

Досудове розслідування триває.

