Київський апеляційний суд залишив у силі цілодобовий домашній арешт для Геннадія Труханова

16:47, 10 грудня 2025
Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід колишньому міському голові Одеси.
Київський апеляційний суд залишив у силі цілодобовий домашній арешт для Геннадія Труханова
Київський апеляційний суд розглянув скаргу захисту та підтвердив запобіжний захід для колишнього міського голови Одеси Геннадія Труханова, якого підозрюють у службовій недбалості, що призвела до загибелі дев’яти людей (ч. 3 ст. 367 КК України). Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За результатами апеляційного розгляду суд залишив у силі запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю, погодившись із доводами сторони обвинувачення щодо наявних процесуальних ризиків.

Контекст справи

Провадження стосується трагедії 30 вересня 2025 року. Через неналежну організацію роботи систем водовідведення в Одесі було затоплено частину міста. Унаслідок події загинули дев’ятеро людей, серед них — 9-річна дитина.

У межах цього ж провадження підозри повідомлено ще вісьмом посадовцям Одеської міської ради та комунальних підприємств.

Досудове розслідування триває.

