В команде Степана Гиги отреагировали на слухи, что артист впал в кому

Команда Степана Гиги рассказала о состоянии певца.

В команде артиста Степана Гиги отреагировали на волну непроверенных сообщений о якобы пребывании певца в коме. Такие слухи 8 декабря массово распространились в соцсетях и СМИ после публикации журналиста, который заявил, что артист якобы находится в крайне тяжелом состоянии.

Представители Степана Гиги подчеркивают, что никаких заявлений о коме не делали, а ранее сообщали лишь о тяжелом, но стабильном состоянии артиста. После появления слухов PR-менеджер Ирэна Зайко публично обратилась к журналисту с требованием раскрыть источники, на которые он ссылался.

«Мы уже комментировали, что состояние Степана Петровича тяжелое, но стабильное, и он получает всю необходимую медицинскую помощь. Нужно время на восстановление – это естественно. В случае любых изменений официальную информацию первой будет публиковать пресс-служба артиста. Именно оттуда журналисты смогут получать проверенные данные. А все эти “слухи” нам точно ни к чему», – отметила Ирэна Зайко.

