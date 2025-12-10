  1. В Украине

В команде Степана Гиги отреагировали на слухи, что артист впал в кому

17:30, 10 декабря 2025
Команда Степана Гиги рассказала о состоянии певца.
В команде Степана Гиги отреагировали на слухи, что артист впал в кому
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В команде артиста Степана Гиги отреагировали на волну непроверенных сообщений о якобы пребывании певца в коме. Такие слухи 8 декабря массово распространились в соцсетях и СМИ после публикации журналиста, который заявил, что артист якобы находится в крайне тяжелом состоянии.

Представители Степана Гиги подчеркивают, что никаких заявлений о коме не делали, а ранее сообщали лишь о тяжелом, но стабильном состоянии артиста. После появления слухов PR-менеджер Ирэна Зайко публично обратилась к журналисту с требованием раскрыть источники, на которые он ссылался.

«Мы уже комментировали, что состояние Степана Петровича тяжелое, но стабильное, и он получает всю необходимую медицинскую помощь. Нужно время на восстановление – это естественно. В случае любых изменений официальную информацию первой будет публиковать пресс-служба артиста. Именно оттуда журналисты смогут получать проверенные данные. А все эти “слухи” нам точно ни к чему», – отметила Ирэна Зайко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
НКРЭКП выйдет из-под контроля Кабмина и Президента: какие изменения предлагает законопроект 14282

В Украине предлагают изменения в работе Национальной комиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг

КГС ВС нашел исключительную правовую проблему и передал на рассмотрение ВП ВС дело о повышении тарифов и изменении поставщика услуг теплоснабжения

Может ли смена поставщика автоматически повлечь повышение стоимости коммунальных услуг: Решение по этому делу определит судьбу тысяч аналогичных исков

35 тысяч евро за страдания: как война формирует судебную практику компенсации морального вреда

Украинское правосудие выходит за пределы символических сумм, создавая новые подходы к сатисфакции.

Водил в нетрезвом виде: мужчина получил условный срок за невыполнение решения суда

Суд признал мужчину виновным в умышленном невыполнении решения суда о лишении права управления транспортным средством.

Уклонялся от ответов и прибегал к манипуляциям: Жернаков пытался превратить заседание ВСК в «театр абсурда»

На заседании ВСК Михаилу Жернакову ставили прямые вопросы о ОСД и финансах DEJURE, но он уклонялся от ответов и прибегал к манипуляциям на теме войны.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]