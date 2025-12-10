  1. В Україні

У команді Степана Гіги відреагували на чутки, що артист упав у кому

17:30, 10 грудня 2025
Команда Степана Гіги розповіла про стан співака.
У команді Степана Гіги відреагували на чутки, що артист упав у кому
У команді артиста Степана Гіги відреагували на хвилю непідтверджених повідомлень про нібито перебування співака в комі. Такі чутки 8 грудня масово поширилися в соцмережах та ЗМІ після публікації журналіста, який заявив, що артист нібито перебуває у вкрай важкому стані.

Представники Степана Гіги наголошують, що жодних заяв про кому не робили, а раніше повідомляли лише про важкий, але стабільний стан артиста. Після появи чуток PR-менеджерка Ірена Зайко публічно звернулася до журналіста з вимогою розкрити джерела, на які він посилався.

«Ми вже коментували, що стан Степана Петровича важкий, але стабільний, і він отримує всю необхідну медичну допомогу. Потрібен час на відновлення – це природно. У разі будь-яких змін офіційну інформацію першими публікуватиме пресцентр артиста. Саме звідти журналісти зможуть отримати перевірені дані. А всі ці “чутки” нам точно ні до чого», – зазначила Ірена Зайко.

