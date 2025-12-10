Українські центри судових експертиз гостро потребують оновлення обладнання, — Андрій Гайченко

Андрій Гайченко зазначив, що українські судові експерти сьогодні працюють у надскладних умовах повномасштабної збройної агресії.

Джерело фото: Андрій Гайченко / facebook.com

Заступник міністра юстиції Андрій Гайченко звернувся до іноземних партнерів із закликом підтримати українську судову експертизу.

На майданчику Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу» вчергове Андрій Гайченко наголосив: «ми готові ділитися з партнерами унікальними знаннями, але потребуємо підтримки в переоснащенні технічної бази науково-дослідних установ Мін’юсту».

«З добрих новин — у Державному бюджеті 2026 року закладено 200 млн грн на розвиток судової експертизи. Ця сума частково забезпечить нагальні потреби, проте без донорської допомоги нам не обійтися», - заявив він.

Андрій Гайченко додав, що українські судові експерти сьогодні працюють у надскладних умовах повномасштабної збройної агресії.

«Щоденно вони здійснюють дослідження, пов’язані з воєнними злочинами, масовими порушеннями прав людини, руйнуваннями інфраструктури; проводять складні вибухотехнічні, трасологічні та IT експертизи.

У результаті формується унікальний масив практичного досвіду, який не має аналогів у мирних юрисдикціях і вже сьогодні становить значну цінність для міжнародної експертної спільноти», - сказав він.

Джерело фото: Андрій Гайченко / facebook.com

