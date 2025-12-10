Украинские центры судебных экспертиз остро нуждаются в обновлении оборудования, — Андрей Гайченко

Андрей Гайченко отметил, что украинские судебные эксперты сегодня работают в крайне сложных условиях полномасштабной вооруженной агрессии.

Источник фото: Андрей Гайченко / facebook.com

Заместитель министра юстиции Андрей Гайченко обратился к иностранным партнерам с призывом поддержать украинскую судебную экспертизу.

На площадке Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы судебной экспертологии, криминалистики и уголовного процесса» Андрей Гайченко в очередной раз подчеркнул: «мы готовы делиться с партнерами уникальными знаниями, но нуждаемся в поддержке в переоснащении технической базы научно-исследовательских учреждений Минюста».

«Из хороших новостей — в Государственном бюджете 2026 года предусмотрено 200 млн грн на развитие судебной экспертизы. Эта сумма частично обеспечит неотложные потребности, однако без донорской помощи нам не обойтись», — заявил он.

Андрей Гайченко добавил, что украинские судебные эксперты сегодня работают в крайне сложных условиях полномасштабной вооруженной агрессии.

«Ежедневно они проводят исследования, связанные с военными преступлениями, массовыми нарушениями прав человека, разрушением инфраструктуры; осуществляют сложные взрывотехнические, трасологические и IT-экспертизы.

В результате формируется уникальный массив практического опыта, который не имеет аналогов в мирных юрисдикциях и уже сегодня представляет значительную ценность для международного экспертного сообщества», — сказал он.

Источник фото: Андрей Гайченко / facebook.com

