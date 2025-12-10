  1. В Украине

Украинские центры судебных экспертиз остро нуждаются в обновлении оборудования, — Андрей Гайченко

16:00, 10 декабря 2025
Андрей Гайченко отметил, что украинские судебные эксперты сегодня работают в крайне сложных условиях полномасштабной вооруженной агрессии.
Украинские центры судебных экспертиз остро нуждаются в обновлении оборудования, — Андрей Гайченко
Источник фото: Андрей Гайченко / facebook.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Заместитель министра юстиции Андрей Гайченко обратился к иностранным партнерам с призывом поддержать украинскую судебную экспертизу.

На площадке Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы судебной экспертологии, криминалистики и уголовного процесса» Андрей Гайченко в очередной раз подчеркнул: «мы готовы делиться с партнерами уникальными знаниями, но нуждаемся в поддержке в переоснащении технической базы научно-исследовательских учреждений Минюста».

«Из хороших новостей — в Государственном бюджете 2026 года предусмотрено 200 млн грн на развитие судебной экспертизы. Эта сумма частично обеспечит неотложные потребности, однако без донорской помощи нам не обойтись», — заявил он.

Андрей Гайченко добавил, что украинские судебные эксперты сегодня работают в крайне сложных условиях полномасштабной вооруженной агрессии.

«Ежедневно они проводят исследования, связанные с военными преступлениями, массовыми нарушениями прав человека, разрушением инфраструктуры; осуществляют сложные взрывотехнические, трасологические и IT-экспертизы.

В результате формируется уникальный массив практического опыта, который не имеет аналогов в мирных юрисдикциях и уже сегодня представляет значительную ценность для международного экспертного сообщества», — сказал он.

Источник фото: Андрей Гайченко / facebook.com

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судебная экспертиза минюст

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
НКРЭКП выйдет из-под контроля Кабмина и Президента: какие изменения предлагает законопроект 14282

В Украине предлагают изменения в работе Национальной комиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг

КГС ВС нашел исключительную правовую проблему и передал на рассмотрение ВП ВС дело о повышении тарифов и изменении поставщика услуг теплоснабжения

Может ли смена поставщика автоматически повлечь повышение стоимости коммунальных услуг: Решение по этому делу определит судьбу тысяч аналогичных исков

35 тысяч евро за страдания: как война формирует судебную практику компенсации морального вреда

Украинское правосудие выходит за пределы символических сумм, создавая новые подходы к сатисфакции.

Водил в нетрезвом виде: мужчина получил условный срок за невыполнение решения суда

Суд признал мужчину виновным в умышленном невыполнении решения суда о лишении права управления транспортным средством.

Уклонялся от ответов и прибегал к манипуляциям: Жернаков пытался превратить заседание ВСК в «театр абсурда»

На заседании ВСК Михаилу Жернакову ставили прямые вопросы о ОСД и финансах DEJURE, но он уклонялся от ответов и прибегал к манипуляциям на теме войны.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]