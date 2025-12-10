  1. В Україні

Доступ до інформації про СЗЧ обмежили – Офіс Генпрокурора роз’яснив, чому

16:18, 10 грудня 2025
Обмеження стосуються інформації про правопорушення, передбачених, зокрема, статтями 407, 408 Кримінального кодексу України.
Офіс Генерального прокурора оприлюднив офіційне роз’яснення щодо причин і правових підстав щодо обмеження доступу до інформації про самовільне залишення військової частини або місця служби. У відомстві наголосили, що «кримінальні правопорушення, передбачені статтями 407, 408 та іншими статтями Розділу XIX Кримінального кодексу України «Кримінальні правопорушення проти встановленого порядку несення військової служби (військові кримінальні правопорушення)», належать до категорії відомостей з обмеженим доступом».

В ОГП зазначають, що обмеження є вимушеним і повністю законним кроком, спрямованим на:

  • захист національної безпеки;
  • недопущення використання даних проти України;
  • збереження стабільності та довіри до сил оборони;
  • протидію інформаційно-психологічним операціям держави-агресора.

Згідно з частиною 2 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», обмеження доступу до інформації допускається лише за умови одночасної наявності трьох критеріїв:

  • виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадської безпеки;
  • розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;
  • шкода від оприлюднення переважає суспільний інтерес в отриманні такої інформації.

У випадку військових кримінальних правопорушень ці умови виконуються в повному обсязі.

Які саме відомості обмежуються

У період дії воєнного стану підлягають обмеженню:

  • узагальнені статистичні дані (актуальні та за попередні звітні періоди з 24.02.2022) про кримінальні правопорушення, передбачені Розділом XIX КК України;
  • інформація про осіб, які вчинили такі правопорушення;
  • інформація, що міститься в документах органів прокуратури та пов’язана з вказаною категорією кримінальних правопорушень.

Як вказує ОГП, це стосується також обмеження їх оприлюднення на офіційних інформаційних ресурсах органів прокуратури.

Обмеження — тимчасові

В ОГП підкреслюють: усі обмеження діють лише на час воєнного стану й будуть переглянуті після його завершення.

