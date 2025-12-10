Доступ к информации о СЗЧ ограничили – Офис Генпрокурора разъяснил, почему
Офис Генерального прокурора опубликовал официальное разъяснение причин и правовых оснований ограничения доступа к информации о самовольном оставлении воинской части или места службы. В ведомстве подчеркнули, что «криминальные правонарушения, предусмотренные статьями 407, 408 и другими статьями Раздела XIX Уголовного кодекса Украины „Криминальные правонарушения против установленного порядка несения военной службы (военные криминальные правонарушения)“, относятся к категории сведений с ограниченным доступом».
В ОГП отмечают, что ограничения являются вынужденным и полностью законным шагом, направленным на:
- защиту национальной безопасности;
- недопущение использования данных против Украины;
- сохранение стабильности и доверия к силам обороны;
- противодействие информационно-психологическим операциям государства-агрессора.
Согласно части 2 статьи 6 Закона Украины «О доступе к публичной информации», ограничение доступа допускается лишь при одновременном наличии трех критериев:
- исключительно в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественной безопасности;
- разглашение информации может причинить существенный вред этим интересам;
- вред от обнародования превышает общественный интерес в получении такой информации.
В случае военных криминальных правонарушений эти условия выполняются в полном объеме.
Какие именно сведения ограничиваются
В период действия военного положения подлежат ограничению:
- обобщенные статистические данные (актуальные и за предыдущие отчетные периоды с 24.02.2022) о криминальных правонарушениях, предусмотренных Разделом XIX УК Украины;
- информация о лицах, совершивших такие правонарушения;
- информация, содержащаяся в документах органов прокуратуры и связанная с указанной категорией криминальных правонарушений.
Как указывает ОГП, это также касается ограничения их обнародования на официальных информационных ресурсах органов прокуратуры.
Ограничения — временные
В ОГП подчеркивают: все ограничения действуют только на период военного положения и будут пересмотрены после его завершения.
