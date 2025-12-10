Доступ к информации о СЗЧ ограничили – Офис Генпрокурора разъяснил, почему

Ограничения касаются информации о правонарушениях, предусмотренных, в частности, статьями 407, 408 Уголовного кодекса Украины.

Офис Генерального прокурора опубликовал официальное разъяснение причин и правовых оснований ограничения доступа к информации о самовольном оставлении воинской части или места службы. В ведомстве подчеркнули, что «криминальные правонарушения, предусмотренные статьями 407, 408 и другими статьями Раздела XIX Уголовного кодекса Украины „Криминальные правонарушения против установленного порядка несения военной службы (военные криминальные правонарушения)“, относятся к категории сведений с ограниченным доступом».

В ОГП отмечают, что ограничения являются вынужденным и полностью законным шагом, направленным на:

защиту национальной безопасности;

недопущение использования данных против Украины;

сохранение стабильности и доверия к силам обороны;

противодействие информационно-психологическим операциям государства-агрессора.

Согласно части 2 статьи 6 Закона Украины «О доступе к публичной информации», ограничение доступа допускается лишь при одновременном наличии трех критериев:

исключительно в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественной безопасности;

разглашение информации может причинить существенный вред этим интересам;

вред от обнародования превышает общественный интерес в получении такой информации.

В случае военных криминальных правонарушений эти условия выполняются в полном объеме.

Какие именно сведения ограничиваются

В период действия военного положения подлежат ограничению:

обобщенные статистические данные (актуальные и за предыдущие отчетные периоды с 24.02.2022) о криминальных правонарушениях, предусмотренных Разделом XIX УК Украины;

информация о лицах, совершивших такие правонарушения;

информация, содержащаяся в документах органов прокуратуры и связанная с указанной категорией криминальных правонарушений.

Как указывает ОГП, это также касается ограничения их обнародования на официальных информационных ресурсах органов прокуратуры.

Ограничения — временные

В ОГП подчеркивают: все ограничения действуют только на период военного положения и будут пересмотрены после его завершения.

