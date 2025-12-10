  1. В Украине

Доступ к информации о СЗЧ ограничили – Офис Генпрокурора разъяснил, почему

16:18, 10 декабря 2025
Ограничения касаются информации о правонарушениях, предусмотренных, в частности, статьями 407, 408 Уголовного кодекса Украины.
Доступ к информации о СЗЧ ограничили – Офис Генпрокурора разъяснил, почему
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Офис Генерального прокурора опубликовал официальное разъяснение причин и правовых оснований ограничения доступа к информации о самовольном оставлении воинской части или места службы. В ведомстве подчеркнули, что «криминальные правонарушения, предусмотренные статьями 407, 408 и другими статьями Раздела XIX Уголовного кодекса Украины „Криминальные правонарушения против установленного порядка несения военной службы (военные криминальные правонарушения)“, относятся к категории сведений с ограниченным доступом».

В ОГП отмечают, что ограничения являются вынужденным и полностью законным шагом, направленным на:

  • защиту национальной безопасности;
  • недопущение использования данных против Украины;
  • сохранение стабильности и доверия к силам обороны;
  • противодействие информационно-психологическим операциям государства-агрессора.

Согласно части 2 статьи 6 Закона Украины «О доступе к публичной информации», ограничение доступа допускается лишь при одновременном наличии трех критериев:

  • исключительно в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественной безопасности;
  • разглашение информации может причинить существенный вред этим интересам;
  • вред от обнародования превышает общественный интерес в получении такой информации.

В случае военных криминальных правонарушений эти условия выполняются в полном объеме.

Какие именно сведения ограничиваются

В период действия военного положения подлежат ограничению:

  • обобщенные статистические данные (актуальные и за предыдущие отчетные периоды с 24.02.2022) о криминальных правонарушениях, предусмотренных Разделом XIX УК Украины;
  • информация о лицах, совершивших такие правонарушения;
  • информация, содержащаяся в документах органов прокуратуры и связанная с указанной категорией криминальных правонарушений.

Как указывает ОГП, это также касается ограничения их обнародования на официальных информационных ресурсах органов прокуратуры.

Ограничения — временные

В ОГП подчеркивают: все ограничения действуют только на период военного положения и будут пересмотрены после его завершения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ОГП военнослужащие СЗЧ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
НКРЭКП выйдет из-под контроля Кабмина и Президента: какие изменения предлагает законопроект 14282

В Украине предлагают изменения в работе Национальной комиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг

КГС ВС нашел исключительную правовую проблему и передал на рассмотрение ВП ВС дело о повышении тарифов и изменении поставщика услуг теплоснабжения

Может ли смена поставщика автоматически повлечь повышение стоимости коммунальных услуг: Решение по этому делу определит судьбу тысяч аналогичных исков

35 тысяч евро за страдания: как война формирует судебную практику компенсации морального вреда

Украинское правосудие выходит за пределы символических сумм, создавая новые подходы к сатисфакции.

Водил в нетрезвом виде: мужчина получил условный срок за невыполнение решения суда

Суд признал мужчину виновным в умышленном невыполнении решения суда о лишении права управления транспортным средством.

Уклонялся от ответов и прибегал к манипуляциям: Жернаков пытался превратить заседание ВСК в «театр абсурда»

На заседании ВСК Михаилу Жернакову ставили прямые вопросы о ОСД и финансах DEJURE, но он уклонялся от ответов и прибегал к манипуляциям на теме войны.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]