Румыния запустила новую цифровую систему контроля на границе с Украиной: что изменится

В отдельных пунктах уже начали собирать биометрические данные всех путешественников, а к марту 2026 система заработает на всей румынско-украинской границе.

Пограничная полиция Румынии сообщила о запуске цифровой системы EES (Entry/Exit System), которая с 10 декабря официально начала работать в отдельных пунктах пропуска на границе с Украиной.

Где уже работает система EES

С 10 декабря биометрические и установочные данные путешественников начали вносить в следующих пунктах пропуска:

Дяковцы – Раковец

Красноильск – Викову де Сус

Дяково – Халмеу

Пункт пропуска Порубное – Сырет подключится к системе 9 января 2026 года.

Система также работает на направлении Солотвино – Сигету-Мармацией с 12 октября.

До 10 марта 2026 года EES охватит все пункты пропуска на румыно-украинской границе.

Как будет работать новая система

EES предусматривает обязательное:

сканирование паспорта;

фотографирование;

снятие отпечатков пальцев у граждан третьих стран, включая украинцев.

Во время первого пересечения границы для путешественника создается персональная цифровая запись. В дальнейшем данные будут автоматически сверяться с ней. Важно: у детей до 12 лет отпечатки пальцев не снимают.

