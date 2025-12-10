Румыния запустила новую цифровую систему контроля на границе с Украиной: что изменится
Пограничная полиция Румынии сообщила о запуске цифровой системы EES (Entry/Exit System), которая с 10 декабря официально начала работать в отдельных пунктах пропуска на границе с Украиной.
Где уже работает система EES
С 10 декабря биометрические и установочные данные путешественников начали вносить в следующих пунктах пропуска:
- Дяковцы – Раковец
- Красноильск – Викову де Сус
- Дяково – Халмеу
Пункт пропуска Порубное – Сырет подключится к системе 9 января 2026 года.
Система также работает на направлении Солотвино – Сигету-Мармацией с 12 октября.
До 10 марта 2026 года EES охватит все пункты пропуска на румыно-украинской границе.
Как будет работать новая система
EES предусматривает обязательное:
- сканирование паспорта;
- фотографирование;
- снятие отпечатков пальцев у граждан третьих стран, включая украинцев.
Во время первого пересечения границы для путешественника создается персональная цифровая запись. В дальнейшем данные будут автоматически сверяться с ней. Важно: у детей до 12 лет отпечатки пальцев не снимают.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.