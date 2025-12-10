  1. В Украине

Румыния запустила новую цифровую систему контроля на границе с Украиной: что изменится

15:06, 10 декабря 2025
В отдельных пунктах уже начали собирать биометрические данные всех путешественников, а к марту 2026 система заработает на всей румынско-украинской границе.
Румыния запустила новую цифровую систему контроля на границе с Украиной: что изменится
Фото: REUTERS/Juan Medina
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пограничная полиция Румынии сообщила о запуске цифровой системы EES (Entry/Exit System), которая с 10 декабря официально начала работать в отдельных пунктах пропуска на границе с Украиной.

Где уже работает система EES

С 10 декабря биометрические и установочные данные путешественников начали вносить в следующих пунктах пропуска:

  • Дяковцы – Раковец
  • Красноильск – Викову де Сус
  • Дяково – Халмеу

Пункт пропуска Порубное – Сырет подключится к системе 9 января 2026 года.

Система также работает на направлении Солотвино – Сигету-Мармацией с 12 октября.

До 10 марта 2026 года EES охватит все пункты пропуска на румыно-украинской границе.

Как будет работать новая система

EES предусматривает обязательное:

  • сканирование паспорта;
  • фотографирование;
  • снятие отпечатков пальцев у граждан третьих стран, включая украинцев.

Во время первого пересечения границы для путешественника создается персональная цифровая запись. В дальнейшем данные будут автоматически сверяться с ней. Важно: у детей до 12 лет отпечатки пальцев не снимают.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

ЕС Украина Румыния загранпаспорт пограничники Государственная пограничная служба граница пересечение границы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
НКРЭКП выйдет из-под контроля Кабмина и Президента: какие изменения предлагает законопроект 14282

В Украине предлагают изменения в работе Национальной комиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг

КГС ВС нашел исключительную правовую проблему и передал на рассмотрение ВП ВС дело о повышении тарифов и изменении поставщика услуг теплоснабжения

Может ли смена поставщика автоматически повлечь повышение стоимости коммунальных услуг: Решение по этому делу определит судьбу тысяч аналогичных исков

35 тысяч евро за страдания: как война формирует судебную практику компенсации морального вреда

Украинское правосудие выходит за пределы символических сумм, создавая новые подходы к сатисфакции.

Водил в нетрезвом виде: мужчина получил условный срок за невыполнение решения суда

Суд признал мужчину виновным в умышленном невыполнении решения суда о лишении права управления транспортным средством.

Уклонялся от ответов и прибегал к манипуляциям: Жернаков пытался превратить заседание ВСК в «театр абсурда»

На заседании ВСК Михаилу Жернакову ставили прямые вопросы о ОСД и финансах DEJURE, но он уклонялся от ответов и прибегал к манипуляциям на теме войны.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]