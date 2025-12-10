  1. В Україні

Румунія запустила нову цифрову систему контролю на кордоні з Україною: що зміниться

15:06, 10 грудня 2025
В окремих пунктах вже почали збирати біометричні дані всіх мандрівників, а до березня 2026 року система запрацює на всьому румунсько-українському кордоні.
Фото: REUTERS/Juan Medina
Прикордонна поліція Румунії повідомила про запуск цифрової системи EES (Entry/Exit System), яка з 10 грудня офіційно почала працювати в окремих пунктах пропуску на кордоні з Україною.

Де вже працює система EES

З 10 грудня біометричні та установчі дані мандрівників почали вносити в таких пунктах пропуску:

  • Дяківці – Раковець
  • Красноїльськ – Вікову де Сус
  • Дякове – Халмеу

Пункт пропуску Порубне – Сірет підключиться до системи 9 січня 2026 року.

Система також працює на напрямку Солотвино – Сігету-Мармацієй з 12 жовтня.

До 10 березня 2026 року EES охопить всі пункти пропуску на румунсько-українському кордоні.

Як працюватиме нова система

EES передбачає обов’язкове:

  • сканування паспорта;
  • фотографування;
  • зняття відбитків пальців у громадян третіх країн, включно з українцями.

Під час першого перетину кордону для мандрівника створюється персональний цифровий запис. Надалі дані звірятимуться з ним автоматично. Важливо: у дітей до 12 років відбитки пальців не знімають.

ЄС Україна Румунія закордонний паспорт прикордонники Державна прикордонна служба кордон перетин кордону

