Румунія запустила нову цифрову систему контролю на кордоні з Україною: що зміниться
Прикордонна поліція Румунії повідомила про запуск цифрової системи EES (Entry/Exit System), яка з 10 грудня офіційно почала працювати в окремих пунктах пропуску на кордоні з Україною.
Де вже працює система EES
З 10 грудня біометричні та установчі дані мандрівників почали вносити в таких пунктах пропуску:
- Дяківці – Раковець
- Красноїльськ – Вікову де Сус
- Дякове – Халмеу
Пункт пропуску Порубне – Сірет підключиться до системи 9 січня 2026 року.
Система також працює на напрямку Солотвино – Сігету-Мармацієй з 12 жовтня.
До 10 березня 2026 року EES охопить всі пункти пропуску на румунсько-українському кордоні.
Як працюватиме нова система
EES передбачає обов’язкове:
- сканування паспорта;
- фотографування;
- зняття відбитків пальців у громадян третіх країн, включно з українцями.
Під час першого перетину кордону для мандрівника створюється персональний цифровий запис. Надалі дані звірятимуться з ним автоматично. Важливо: у дітей до 12 років відбитки пальців не знімають.
