Румунія запустила нову цифрову систему контролю на кордоні з Україною: що зміниться

В окремих пунктах вже почали збирати біометричні дані всіх мандрівників, а до березня 2026 року система запрацює на всьому румунсько-українському кордоні.

Фото: REUTERS/Juan Medina

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прикордонна поліція Румунії повідомила про запуск цифрової системи EES (Entry/Exit System), яка з 10 грудня офіційно почала працювати в окремих пунктах пропуску на кордоні з Україною.

Де вже працює система EES

З 10 грудня біометричні та установчі дані мандрівників почали вносити в таких пунктах пропуску:

Дяківці – Раковець

Красноїльськ – Вікову де Сус

Дякове – Халмеу

Пункт пропуску Порубне – Сірет підключиться до системи 9 січня 2026 року.

Система також працює на напрямку Солотвино – Сігету-Мармацієй з 12 жовтня.

До 10 березня 2026 року EES охопить всі пункти пропуску на румунсько-українському кордоні.

Як працюватиме нова система

EES передбачає обов’язкове:

сканування паспорта;

фотографування;

зняття відбитків пальців у громадян третіх країн, включно з українцями.

Під час першого перетину кордону для мандрівника створюється персональний цифровий запис. Надалі дані звірятимуться з ним автоматично. Важливо: у дітей до 12 років відбитки пальців не знімають.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.