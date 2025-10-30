Практика судів
  1. У світі

Жінка розлучилася з чоловіком після 25 років шлюбу — через шматок торта, який він з’їв без дозволу

07:00, 30 жовтня 2025
Жінка вирішила розлучитися після того, як чоловік без дозволу з’їв її святковий десерт.
Жінка розлучилася з чоловіком після 25 років шлюбу — через шматок торта, який він з’їв без дозволу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Користувачка Reddit поділилася історією, що швидко стала вірусною: 46-річна жінка розірвала шлюб після того, як її чоловік з’їв її шматок чізкейку. Але, як з’ясувалося, справа була не у десерті — а в 25 роках життя, коли вона «задовольнялася крихтами». Про це повідомляє Рeople.

Подорож, яка мала стати «новим початком»

Жінка розповіла, що її чоловік (48 років) організував поїздку на честь їхнього 25-річчя весілля. Вона сподівалася, що це допоможе «запалити іскру» у стосунках після тривалих сварок і трьох місяців життя в різних кімнатах.

«Ми почали знову розмовляти, навіть кілька разів були близькі. Я справді вірила, що все налагоджується», — написала вона.

Проте романтична поїздка пішла не за планом. Їхні стосунки залишалися холодними: чоловік відмовлявся тримати її за руку, був відсторонений і байдужий.

Один шматок, що все змінив

Вечір закінчився спільною вечерею — обидва замовили чізкейк, і жінка залишила свій шматок «на потім». Наступного ранку вона вирішила з’їсти його на сніданок, але в холодильнику знайшла лише порожню коробку… і шматочок, від якого хтось надкусив.

«Я запитала, де мій торт, а він просто засміявся. Сказав, що зголоднів і доїв мій шматок. А те, що залишилось — «ось же він», — з посмішкою показав мені недоїдок», — згадує вона.

Тоді жінка зрозуміла, що це — символ усього її шлюбу.

«Я раптом усвідомила: усе життя я отримувала від нього лише крихти — уваги, турботи, любові. І тепер навіть свій шматок торта не можу мати».

«Це не про чізкейк — це про самоповагу»

У своєму дописі вона зізналася, що роками виконувала роль дружини, домогосподарки, матері й обслуги, але ніколи не відчувала вдячності.

«Я планувала все — від його лікарських візитів до свят, а натомість отримувала лише байдужість. І я більше не хочу бути вдячною за крихти», — написала вона.

Після інциденту з чізкейком вона сказала чоловікові, що заслуговує на когось, хто «не лише не з’їсть її торт, а й збереже його для неї». І того ж дня вирішила розлучитися.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

розлучення

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Панченко
    Наталія Панченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Ірина Шикеря
    Ірина Шикеря
    суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області