Музика ефективності — чи допоможе аудіо-біохакінг покращити продуктивність

Деякі вчені вважають, що бінуральні біти можуть забезпечити «лазерну концентрацію» та ще низку користі. «Звукові хвилі для підвищення продуктивності» нагадують типовий стартап зі Силіконової долини — щось між наукою та черговою wellness-модою. Але є біохак, який може виявитися справді приємним для вух людини, пише WHM.

Йдеться про так звані бінуральні біти — звукові хвилі, популярні у колах прихильників біохакінгу. Їх називають формою синхронізації мозкових хвиль, коли праве й ліве вухо чують різні частоти. Це створює ілюзію третього, ритмічного звуку, а нейрони мозку починають працювати у тому ж ритмі.

Існує п’ять основних діапазонів частот, кожен із яких нібито має свої переваги:

дельта — для глибокого сну,

тета — для релаксації й творчості,

альфа — для зниження стресу,

бета — для підвищення концентрації та когнітивних здібностей.

Саме останній тип і приваблює тих, хто прагне бути продуктивнішим. Для фрілансерів, наприклад, час буквально дорівнює грошам — тому будь-який спосіб працювати ефективніше виглядає спокусливо.

Чи ефективний аудіо-біохакінг

Доказів ефективності поки небагато, але наукові результати вселяють обережний оптимізм:

- Дослідження Університету Дьюка (США) показало, що учасники, які слухали бета-хвилі, краще справлялися із завданнями на уважність.

- Клініка Psyché у Монреалі з’ясувала, що терапія дельта/тета-хвиль зменшувала легкі прояви тривожності.

- Дослідники з Вірджинії встановили, що тета-хвилі знижують відчуття болю на 77% ефективніше, ніж плацебо.

Тестування аудіо-біохакінгу

Автор експерименту вирішила перевірити це на собі. Вона увімкнула тета-плейлист за пів години до сну й, хоч і сумнівалася, відчула, що заснула швидше й спала довше. Наступного дня — вже бета-хвилі для роботи. Але ефект виявився протилежним: замість концентрації — відволікання, адже шум у фоновому режимі лише заважав.

Через тиждень експериментів результат виявився неоднозначним: сон покращився, проте «лазерна концентрація» так і не настала. Та, попри все, автор визнає — щоденні 30 хвилин із навушниками приносять задоволення, навіть якщо ефект радше психологічний.

У виданні додають, що наукові докази впливу бінуральних бітів залишаються обмеженими, проте люди самі будуть вирішувати, чи варто це пробувати.

«Із тисячами тематичних плейлистів, доступних на стримінгових платформах, кожен може знайти той, що «заграє на потрібній хвилі». Навіть якщо це частково ефект плацебо — іноді саме цього і потрібно, щоб стати продуктивнішим», - додають у виданні.

