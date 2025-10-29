Практика судів
  1. Суспільство

Музика ефективності — чи допоможе аудіо-біохакінг покращити продуктивність

22:54, 29 жовтня 2025
Доказів ефективності аудіо-біохакінгу поки небагато, але наукові результати вселяють обережний оптимізм.
Музика ефективності — чи допоможе аудіо-біохакінг покращити продуктивність
Фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Деякі вчені вважають, що бінуральні біти можуть забезпечити «лазерну концентрацію» та ще низку користі. «Звукові хвилі для підвищення продуктивності» нагадують типовий стартап зі Силіконової долини — щось між наукою та черговою wellness-модою. Але є біохак, який може виявитися справді приємним для вух людини, пише WHM.

Йдеться про так звані бінуральні біти — звукові хвилі, популярні у колах прихильників біохакінгу. Їх називають формою синхронізації мозкових хвиль, коли праве й ліве вухо чують різні частоти. Це створює ілюзію третього, ритмічного звуку, а нейрони мозку починають працювати у тому ж ритмі.

Існує п’ять основних діапазонів частот, кожен із яких нібито має свої переваги:

  • дельта — для глибокого сну,
  • тета — для релаксації й творчості,
  • альфа — для зниження стресу,
  • бета — для підвищення концентрації та когнітивних здібностей.

Саме останній тип і приваблює тих, хто прагне бути продуктивнішим. Для фрілансерів, наприклад, час буквально дорівнює грошам — тому будь-який спосіб працювати ефективніше виглядає спокусливо.

Чи ефективний аудіо-біохакінг

Доказів ефективності поки небагато, але наукові результати вселяють обережний оптимізм:

- Дослідження Університету Дьюка (США) показало, що учасники, які слухали бета-хвилі, краще справлялися із завданнями на уважність.

- Клініка Psyché у Монреалі з’ясувала, що терапія дельта/тета-хвиль зменшувала легкі прояви тривожності.

- Дослідники з Вірджинії встановили, що тета-хвилі знижують відчуття болю на 77% ефективніше, ніж плацебо.

Тестування аудіо-біохакінгу

Автор експерименту вирішила перевірити це на собі. Вона увімкнула тета-плейлист за пів години до сну й, хоч і сумнівалася, відчула, що заснула швидше й спала довше. Наступного дня — вже бета-хвилі для роботи. Але ефект виявився протилежним: замість концентрації — відволікання, адже шум у фоновому режимі лише заважав.

Через тиждень експериментів результат виявився неоднозначним: сон покращився, проте «лазерна концентрація» так і не настала. Та, попри все, автор визнає — щоденні 30 хвилин із навушниками приносять задоволення, навіть якщо ефект радше психологічний.

У виданні додають, що наукові докази впливу бінуральних бітів залишаються обмеженими, проте люди самі будуть вирішувати, чи варто це пробувати.

«Із тисячами тематичних плейлистів, доступних на стримінгових платформах, кожен може знайти той, що «заграє на потрібній хвилі». Навіть якщо це частково ефект плацебо — іноді саме цього і потрібно, щоб стати продуктивнішим», - додають у виданні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поради для здоров'я

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Панченко
    Наталія Панченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Ірина Шикеря
    Ірина Шикеря
    суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області