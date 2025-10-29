Практика судов
Музыка эффективности — поможет ли аудио-биохакинг повысить продуктивность

22:54, 29 октября 2025
Доказательств эффективности аудио-биохакинга пока немного, но научные результаты внушают осторожный оптимизм.
Фото: Getty Images
Некоторые ученые считают, что бинауральные биты могут обеспечить «лазерную концентрацию» и еще ряд преимуществ. «Звуковые волны для повышения продуктивности» напоминают типичный стартап из Силиконовой долины — нечто между наукой и очередной wellness-модой. Но есть биохак, который может оказаться действительно приятным для человеческого уха, пишет WHM.

Речь идет о так называемых бинауральных битах — звуковых волнах, популярных среди сторонников биохакинга. Их называют формой синхронизации мозговых волн, когда правое и левое ухо слышат разные частоты. Это создает иллюзию третьего, ритмичного звука, а нейроны мозга начинают работать в том же ритме.

Существует пять основных диапазонов частот, каждый из которых якобы имеет свои преимущества:

  • дельта — для глубокого сна,
  • тета — для релаксации и творчества,
  • альфа — для снижения стресса,
  • бета — для повышения концентрации и когнитивных способностей.

Именно последний тип привлекает тех, кто стремится быть более продуктивным. Для фрилансеров, например, время буквально равно деньгам — поэтому любой способ работать эффективнее выглядит заманчиво.

Эффективен ли аудио-биохакинг

Доказательств эффективности пока немного, но научные результаты внушают осторожный оптимизм:

Исследование Университета Дьюка (США) показало, что участники, слушавшие бета-волны, лучше справлялись с задачами на внимание.

Клиника Psyché в Монреале выяснила, что терапия дельта/тета-волн снижала легкие проявления тревожности.

Исследователи из Вирджинии установили, что тета-волны уменьшают ощущение боли на 77% эффективнее, чем плацебо.

Тестирование аудио-биохакинга

Автор эксперимента решила проверить это на себе. Она включила тета-плейлист за полчаса до сна и, хотя сомневалась, почувствовала, что заснула быстрее и спала дольше. На следующий день — уже бета-волны для работы. Но эффект оказался противоположным: вместо концентрации — отвлечение, так как фоновый шум только мешал.

Через неделю экспериментов результат оказался неоднозначным: сон улучшился, но «лазерная концентрация» так и не появилась. Однако, несмотря ни на что, автор признает — ежедневные 30 минут с наушниками приносят удовольствие, даже если эффект скорее психологический.

В издании добавляют, что научные доказательства влияния бинауральных битов остаются ограниченными, однако люди сами будут решать, стоит ли это пробовать.

«С тысячами тематических плейлистов, доступных на стриминговых платформах, каждый может найти тот, что “заиграет на нужной волне”. Даже если это частично эффект плацебо — иногда именно этого и нужно, чтобы стать продуктивнее», — отмечают в издании.

