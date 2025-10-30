Комітет доопрацював законопроект про статус «засновників державної незалежності України» для депутатів

Законопроект встановлює статус «засновників державної незалежності України» для народних депутатів, що голосували за Акт проголошення незалежності у 1991 році.

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розглянув і підтримав законопроєкт 6493 «Про статус народного депутата — засновника державної незалежності України».

Як зазначила голова Комітету Олена Шуляк, документ має не лише юридичне, а й важливе символічне значення. Йдеться про визнання ролі народних депутатів, які голосували за Акт проголошення незалежності України у 1991 році.

«Йдеться не лише про юридичні норми, а про визнання ролі тих, хто стояв біля витоків української державності та голосував за Акт проголошення незалежності у 1991 році. Чимало з них уже відійшли у вічність. Завдяки своїй самовідданій боротьбі Левко Лук’яненко, В’ячеслав Чорновіл, Іван Драч, Ігор Юхновський, Михайло Горинь, Степан Хмара, Лесь Танюк та інші борці за українську державність назавжди закарбували свої імена в національній історії», — наголосила Шуляк.

Після доопрацювання Комітет схвалив висновки підкомітету і рекомендував Верховній Раді ухвалити документ у другому читанні та в цілому.

Законопроєкт передбачає:

встановлення правових підстав для надання та позбавлення статусу;

запровадження посвідчення і нагрудного знака «Засновник державної незалежності України»;

гарантії соціального захисту, зокрема довічне грошове утримання;

заходи з увічнення пам’яті таких осіб.

