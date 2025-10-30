Комитет доработал законопроект о статусе «основателей государственной независимости Украины» для депутатов

Законопроект устанавливает статус «основателей государственной независимости Украины» для народных депутатов, голосовавших за Акт провозглашения независимости в 1991 году.

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рассмотрел и поддержал законопроект №6493 «О статусе народного депутата — основателя государственной независимости Украины».

Как отметила глава Комитета Елена Шуляк, документ имеет не только юридическое, но и важное символическое значение. Речь идет о признании роли народных депутатов, которые голосовали за Акт провозглашения независимости Украины в 1991 году.

«Речь идет не только о юридических нормах, а о признании роли тех, кто стоял у истоков украинской государственности и голосовал за Акт провозглашения независимости в 1991 году. Многие из них уже ушли в вечность. Благодаря своей самоотверженной борьбе Левко Лукьяненко, Вячеслав Черновол, Иван Драч, Игорь Юхновский, Михаил Горынь, Степан Хмара, Лесь Танюк и другие борцы за украинскую государственность навсегда вписали свои имена в национальную историю», — подчеркнула Шуляк.

После доработки Комитет утвердил выводы подкомитета и рекомендовал Верховной Раде принять документ во втором чтении и в целом.

Законопроект предусматривает:

установление правовых оснований для предоставления и лишения статуса;

введение удостоверения и нагрудного знака «Основатель государственной независимости Украины»;

гарантии социальной защиты, в частности пожизненное денежное содержание;

меры по увековечению памяти таких лиц.

