Адвокат має право визначати, у якій справі його участь є першочерговою – НААУ

19:00, 29 жовтня 2025
Ради адвокатів України оприлюднила позицію стосовно права адвоката визначати пріоритетність справ.
Адвокат має право визначати, у якій справі його участь є першочерговою – НААУ
У адвокатській практиці часто виникають ситуації, коли судові засідання різних справ призначаються на один і той самий час, і адвокат має визначити, у якій саме справі він має брати участь першочергово. Проблеми з цим виникли у червні 2025 року, коли адвокат, залучений до кримінальної справи у Вищому антикорупційному суді (ВАКС), мав одночасно брати участь у двох інших справах у Київському апеляційному суді.

За чотири дні до засідання адвокат подав клопотання до ВАКС з проханням відкласти засідання, надаючи підтвердження участі у інших справах. Однак суд без виклику сторін ухвалив рішення провести засідання у режимі відеоконференції, зазначивши, що адвокат не обґрунтував, як саме визначав пріоритетність справ.

Адвокат повідомив про це Національну асоціацію адвокатів України (НААУ) і висловив занепокоєння можливістю притягнення до дисциплінарної відповідальності за неявку на засідання.

Як вказали у НААУ, під час засідання Ради адвокатів України (РАУ), яке відбулося 17-18 жовтня у Львівській області, обговорювались принципи пріоритетності справ для адвокатів. Члени РАУ відзначили непослідовність практики ВАКС, що може створювати ризики для прав адвокатів і порушувати їх процесуальні можливості.

Голова НААУ, РАУ Лідія Ізовітова підкреслила, що саме адвокат має право визначати, у якій справі його участь є першочерговою, з огляду на характер провадження, ризики для клієнта та інші істотні обставини. Вона запропонувала уточнити і посилити рішення РАУ №169, чітко зафіксувавши, що така поведінка адвоката не може трактуватися як зловживання процесуальними правами.

Повного рішення РАУ з цього питання наразі ще не оприлюднили.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
