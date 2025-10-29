Адвокат має право визначати, у якій справі його участь є першочерговою – НААУ

Ради адвокатів України оприлюднила позицію стосовно права адвоката визначати пріоритетність справ.

У адвокатській практиці часто виникають ситуації, коли судові засідання різних справ призначаються на один і той самий час, і адвокат має визначити, у якій саме справі він має брати участь першочергово. Проблеми з цим виникли у червні 2025 року, коли адвокат, залучений до кримінальної справи у Вищому антикорупційному суді (ВАКС), мав одночасно брати участь у двох інших справах у Київському апеляційному суді.

За чотири дні до засідання адвокат подав клопотання до ВАКС з проханням відкласти засідання, надаючи підтвердження участі у інших справах. Однак суд без виклику сторін ухвалив рішення провести засідання у режимі відеоконференції, зазначивши, що адвокат не обґрунтував, як саме визначав пріоритетність справ.

Адвокат повідомив про це Національну асоціацію адвокатів України (НААУ) і висловив занепокоєння можливістю притягнення до дисциплінарної відповідальності за неявку на засідання.

Як вказали у НААУ, під час засідання Ради адвокатів України (РАУ), яке відбулося 17-18 жовтня у Львівській області, обговорювались принципи пріоритетності справ для адвокатів. Члени РАУ відзначили непослідовність практики ВАКС, що може створювати ризики для прав адвокатів і порушувати їх процесуальні можливості.

Голова НААУ, РАУ Лідія Ізовітова підкреслила, що саме адвокат має право визначати, у якій справі його участь є першочерговою, з огляду на характер провадження, ризики для клієнта та інші істотні обставини. Вона запропонувала уточнити і посилити рішення РАУ №169, чітко зафіксувавши, що така поведінка адвоката не може трактуватися як зловживання процесуальними правами.

Повного рішення РАУ з цього питання наразі ще не оприлюднили.

